Silvesterrakete verletzt Kind

TREUCHTLINGEN - Ganz so friedlich, wie es zunächst den Anschein hatte, ist die Silvesternacht in der Altmühlstadt doch nicht verlaufen. Wie erst jetzt bekannt wurde, hat ein Unbekannter mit Raketen auf eine Mutter und ihre Tochter geschossen und die Fünfjährige dabei verletzt. Außerdem gab es eine Sacbeschädigung und einen Streit unter Nachbarn mit sichtbaren Folgen.

Die Fünfjährige war in der Silvesternacht mit ihrer Mutter in der Ansbacher Straße unterwegs, als ein bislang Unbekannter eine Raketenbatterie in Richtung der beiden ausrichtete und abschoss. Ein Feuerwerkskörper traf das Mädchen und verletzte es leicht an der Hand. Der Rettungsdienst behandelte die Verbrennungen vor Ort. Da die Mutter den Vorfall erst am Sonntagnachmittag anzeigte, war er in der Neujahrsbilanz der Treuchtlinger Polizei noch nicht enthalten. Die Fahndung nach dem Täter läuft.

Wohnungstür eingetreten

Rabiat ging es außerdem am Sonntagmorgen in einem Treuchtlinger Mehrfamilienhaus zu. Weil ihr Nachbar noch gegen 4.30 Uhr lautstark feierte, hatte eine 66-Jährige gegen ihren Bettrahmen geklopft, um den Mitbewohner zur Ruhe zu mahnen. Der 28-jährige „Partylöwe“ erschien daraufhin vor der Wohnung der Seniorin und trat die Eingangstür ein. Dabei zersplitterte das Türblatt. Schaden: rund 200 Euro. Der aggressive Nachbar betrat die Wohnung der Frau allerdings nicht.

Auf dem Parkplatz vor der Treuchtlinger Stadthalle zerkratzten Unbekannte in der Silvesternacht zudem das Auto eines 21-jährigen Markt Berolzheimers. Der junge Mann hatte seinen Opel dort geparkt und fand ihn am Neujahrstag mit einer verkratzten Fahrerseite wieder. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 500 Euro.

pm/Patrick Shaw