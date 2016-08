Situation rund um die Flüchtlinge in Treuchtlingen

Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer ginge es nicht - vor 40 Minuten

TREUCHTLINGEN - In der Altmühlstadt ist die „Flüchtlingskrise“ schon älter, als dieses eine Jahr seit dem berühmten Merkel-Zitat (siehe Berichte im Regionalteil dieser Ausgabe). Schon im Herbst 2014 hatte sich ein Helferkreis gebildet, und im Frühjahr 2015 waren in der Stadt Pensionen und ehemalige Hotels als Unterkünfte angemietet und eine weitere Unterkunft in der Elkan-Naumburg-Straße in Planung bzw. in Bau. Allerdings spitzte sich die Lage im Herbst vergangenen Jahres dann doch deutlich zu, als die Turnhalle der Senefelder-Schule zur Notaufnahmeeinrichtung umfunktioniert wurde. Ein kleiner Rückblick.

Ein Bild vom Höhepunkt der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr, als die ersten Menschen in die Turnhalle der "Sene" einzogen. © Archiv / Patrick Shaw



Ein Bild vom Höhepunkt der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahr, als die ersten Menschen in die Turnhalle der "Sene" einzogen. Foto: Archiv / Patrick Shaw



Die kleine Stadt Treuchtlingen arbeitet ihre Aufgabe als neuer Anker für Menschen auf der Flucht unspektakulär und dabei sehr effektiv ab. Derzeit ist das Thema Flucht weitgehend aus den lokalen Schlagzeilen verschwunden. Das hängt auch damit zusammen, dass sich im Hintergrund nach wie vor unglaublich viele Bürger ehrenamtlich engagieren und den Schutzsuchenden ihren Alltag erleichtern. Das hilft von vornherein, drohende Konflikte abzufedern und erste Schritte der Integration zu gehen.

Insgesamt kümmern sich derzeit rund 70 Bürger um die Flüchtlinge, geben ehrenamtlich Sprachkurse, helfen bei Behördengängen, bieten Kindern Freizeitmöglichkeiten und vieles mehr. Eine genaue Zahl, wieviele Treuchtlinger in der Flüchtlingshilfe aktiv sind, gibt es nicht. Im vergangenen Jahr – als der Flüchtlingsstrom seinen Höhepunkt hatte – waren bis zu 100 Menschen als Helfer engagiert.

„Auf den extremen Andrang damals waren wir natürlich nicht vorbereitet“, so Anita Enser, die beruflich als Leiterin des Ordnungsamtes mit dem Thema betraut ist und gemeinsam mit Reinhold Eckel ehrenamtlich auch den „Helferkreis Asyl“ leitet.

Dieser Helferkreis hat sich mittlerweile als gemeinnütziger Verein organisiert. Grund: Man will dem Ganzen eine gewisse Struktur geben und auch fähig sein, Spenden einzusammeln und zu bescheinigen. Es geht dabei, wie Enser und Eckel betonen, nicht darum, viele Vereinsmitglieder zu werben, sondern nur um eine arbeitsfähige „Hülle“. „Niemand muss in dem Verein Mitglied werden, um sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren.“

Als Ende September 2015 die Flüchtlingswelle in die Republik rollte und vom Landratsamt die Zweifachturnhalle der Senefelder-Schule zur Notunterkunft umfunktioniert wurde, brach in der Stadt kein Chaos aus, obwohl zum Höhepunkt rund 300 Flüchtlinge in der Stadt versorgt werden mussten. Am 25. September 2015 zogen die ers­ten 50 Personen in die Turnhalle ein.

Einfach war die Organisation für die Helfer nicht, denn schon vorher waren die Kapazitäten in der Stadt eigentlich ausgelastet. Die größte Schwierigkeit: Es fehlten einfach die rechtzeitigen Informationen. Deshalb sei das alles schon schwer zu organisieren gewesen.

Alles blieb friedlich

Trotzdem wurde die Mammutaufgabe gemeistert. Es gab keine größeren Probleme. Natürlich, so die Aktivisten heute, hätte der eine oder andere Flüchtling schon einmal einen „Lagerkoller“ erlitten. Es gab aber in der ganzen Zeit seitdem keine größeren Auseinandersetzungen. Mittlerweile steht die Turnhalle der Schule und dem Sport wieder zur Verfügung.

Eine große Hilfe war der junge Alexander Hammel, der ein freiwilliges soziales Jahr in Treuchtlingen leistet, das gerade ausläuft. Er federte enorm viel Arbeit ab und widmete sich hauptsächlich der Betreuung von Kindern und Jugendlichen. Er organisierte gemeinsame Ausflüge und auch gebrauchte Fahrräder, um den Asylsuchenden ein Stück Mobilität zu geben. Wie zu hören war, ist diese FSJ-Stelle verlängert worden. D.h., Hammel wird eine/n Nachfolger/in erhalten.

Bürger halfen und helfen an vielen Stellen mit, hier ein Freizeitangebot des Alpenvereins für jugendliche Flüchtlinge in der Kletterhalle am Campus. © Archiv



Bürger halfen und helfen an vielen Stellen mit, hier ein Freizeitangebot des Alpenvereins für jugendliche Flüchtlinge in der Kletterhalle am Campus. Foto: Archiv



Enser und Eckel loben die extreme Hilfsbereitschaft der Bürger. „Wahnsinn, was aus der Bevölkerung allein gespendet wurde.“ Schon im Dezember 2014 hatte ein kleiner Aufruf in den Kindergärten genügt, um drei Autos mit Kleidern zu füllen. Anfangs liefen die Kleiderspenden noch über das Diakoniekaufhaus ein. Irgendwann wurde das dann zu viel.

Gleichzeitig finden die Ehrenamtler auch einige kritische Töne. So werde von der großen Politik immer von Milliardenbeträgen gesprochen, die zur Bewältigung der vielfältigen Aufgaben in Sachen Flüchtlinge an die Kommunen gingen. Allerdings, so die Kritik, komme in Städten wie Treuchtlingen davon nichts an. Die Gelder würden an die Landkreise und kreisfreien Städte gehen, die verwaltende Aufgaben übernehmen. Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort würde das aber alles nicht funktionieren. Und auch bei den kleinen Kommunen gibt es viele zusätzliche Aufgaben, die ohne jeden Kostenersatz von den Mitarbeitern gestemmt werden müssten.

Dass auch in den Treuchtlinger Unterkünften nicht alles immer rosig ist, davon war vor einigen Wochen zu hören. So gab es doch einige Kritik vor allem an Beherbergern, die „ihre“ Flüchtlingen mit verpflegen. Da ging es um Fragen der Qualität und auch der Organisation.

Aktuell leben etwa 160 Flüchtlinge in Treuchtlingen. Rund die Hälfte davon ist bereits „anerkannt“, d.h. sie haben vorerst Bleiberecht. Diese Menschen müssen mit Wohnungen versorgt werden. Das ist eines der Hauptprobleme derzeit. Denn güns­tiger Wohnraum ist auch in Treuchtlingen insgesamt knapp. Mit der Anerkennung ist für Flüchtlinge nicht mehr das Sozialamt zuständig, sondern die Arbeitsagentur. Allein dieser Wechsel bedeutet für die Asylhelfer wieder einiges an Arbeit, denn diese bürokratischen Hürden müssen erst einmal genommen werden.

Der Helferkreis Asyl sucht immer Bürger, die Patenschaften für einzelne Flüchtlinge oder Familien übernehmen. Dabei geht es um vielfältigen Aufklärungs- und Abklärungsbedarf, um Wohnungssuche, Behördengänge und Erklärungen. Diese Dinge sind derzeit mit die Hauptaufgaben des Vereins. Demnächst soll es für die Helfer und alle Interessierten dazu eine Fortbildung geben.

Derweil laufen alle Angebote im Hintergrund weiter und werden sogar noch ausgeweitet. Ab September beginnt ein Sprachkurs für Muttis mit Kindern bei gleichzeitiger Kinderbetreuung. Gut angenommen wird das „Café for all“ im Museumscafé, eine Begegnungsstätte für Flüchtlinge und Bürger. Bedarf an Hilfe gibt es weiter. Auch Räume für Aktionen sind immer gefragt. So sucht der Helferkreis aktuell einen Raum, der sich dauerhaft zum Reparieren von Fahrrädern eignet.

Alles, was der Helferkreis leistet, wird demnächst auf einer eigenen Homepage dargestellt. Dort wird auch über neue Aktionen informiert. Die Seite soll in den nächsten Tagen online gehen unter www.helferkreis-treuchtlingen.de.

Das nächste größere Treffen des Helferkreises findet am 26. September um 19.30 Uhr im Bürgerhaus statt. Unter anderem geht es dabei um eine Satzungsergänzung und sonstige Fragen.

Hubert Stanka