Am Samstag, 18. August, hat die Treuchtlinger Altmühltherme ihr ehemaliges Hallenwellenbad wiedereröffnet. „Sport- und Aktivbad“ heißt es jetzt und soll sich statt des bisherigen „Gemischtwarenladens“ auf die Kernbereiche Sport, Familie und Heilwasser konzentrieren. „Weniger ist mehr“, lautet das Credo, das sich sowohl in der entschiedenen Konzeption als auch in der minimalistischen Gestaltung wiederfindet. Auch die generelle Anordnung der Badbereiche hat sich geändert. © Patrick Shaw