Soldatenkameradschaft 1873 Treuchtlingen

Dieter Neumann bleibt Vorsitzender – Fusion mit Reservisten abgelehnt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Dieter Neumann bleibt Vorsitzender der Soldatenkameradschaft 1873 Treuchtlingen. Bei der Jahresversammlung standen neben der Vorstandswahl auch Rückblicke und Ehrungen an.

Vereinschef Dieter Neumann (rechts) mit seiner „Vize“ Erika Warga (links) und den Geehrten des Abends. © Brauner



Vereinschef Dieter Neumann (rechts) mit seiner „Vize“ Erika Warga (links) und den Geehrten des Abends. Foto: Brauner



So ging Neumann auf die gut besuchten Veranstaltungen des vergangenen Jahres ein, darunter der Neujahrsempfang, die Kreisversammlung des Bayerischen Soldatenbunds, das Grillfest, der Vereinsausflug und die Weihnachtsfeier. Angehörige der Kameradschaft nahmen mit Abordnungen am Volksfestzug, am Gottesdienst zum Totensonntag und an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag teil.

Aktuell zählt der Verein 51 Mitglieder, etwas mehr als noch vor einem Jahr. Für zehn Jahre Zugehörigkeit zeichnete die Versammlung Robert Fritsch aus sowie für stattliche 45 Jahre Vereinschef Dieter Neumann. Für ihren besonderen Einsatz erhielten Ernst Moosrainer das Verdienstkreuz erster Klasse und Karl Übelacker das Verdienstkreuz zweiter Klasse. Nach den Berichten von Schriftführer, Kassier und Kassenprüfern entlastete die Versammlung den Vorstand einstimmig.

Bei den Neuwahlen bestätigten die Mitglieder Dieter Neumann als Vorsitzenden. Neue Stellvertreterin ist Erika Warga. Ihr schwer erkrankter Vorgänger Dieter Fröhner hatte Anfang Januar seinen Rücktritt erklärt. Schriftführer bleibt Heinrich Neumeyer, Kassier Reinhard Brauner. Kassenprüfer sind Erwin Geißelmeier und Helga Bamberger. Zum Kanonier bestimmte der Verein Ernst Moosrainer sowie zu Beisitzern Hans Warga und Helga Bamberger. Fahnenträger sind Josef Hofbeck und Reinhard Brauner.

Reinhard Brauner stellte schließlich den Antrag vor, zwecks einer eventuellen Fusion Gespräche mit der Reservis­tenkameradschaft Treuchtlingen zu führen. Als Begründung führte er an, dass der Fortbestand der Soldatenkameradschaft wegen Überalterung gefährdet sei. Eine Zusammenführung der zwei Vereine könnte dieses Problem lösen. Nach ausführlicher Diskussion lehnten die Mitglieder den Antrag jedoch mehrheitlich ab.

pm