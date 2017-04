Sportlerehrung Treuchtlingen: Olympioniken und Weltmeister

TREUCHTLINGEN - "Freude lässt sich nur voll auskosten, wenn sich ein anderer mitfreut." Mit diesem Zitat von Mark Twain eröffnete Bürgermeister Werner Baum die Sportler­ehrung der Stadt Treuchtlingen für das Jahr 2016. Und die Altmühlstädter hatten im vergangenen Jahr allen Grund, sich mitzufreuen. Weltmeister, Aufsteiger und Nachwuchshelden gab es da zu feiern – und sogar eine waschechte Olympionikin.

Starke Teams, langjährige Erfolgsgaranten und Nachwuchshelden: Alle geehrten Treuchtlinger Spitzensportler des Jahres 2016. © Patrick Shaw



Die Show gehört beim Sport zum Geschäft. Und so eröffneten nach der Begrüßung zu Klängen der Senefelder-Bigband Treuchtlingens sportliche Dauererfolgsgaranten von den VfL-Baskets den Abend. Unter der Leitung von Trainer Stefan Schmoll zeigten die kleinen und (größtenteils) großen Basketballer einige Übungseinheiten und demonstrierten die technische Komplexität des vom Spielfeldrand so einfach aussehenden Sports.

Der Stadt gehe es mit der Auszeichnung darum, an den sportlichen Erfolgen ihrer Bürger teilzuhaben und sie zu würdigen, erklärte Rathauschef Baum anschließend. Die Geehrten hätten mit ihren Leistungen „nicht nur sich und ihrem Verein, sondern auch unserer Stadt alle Ehre gemacht“. Bei vielen hochkarätigen Wettkämpfen im vergangenen Jahr hätten sie zur Bekanntheit Treuchtlingens beigetragen. Etliche seien „fast schon Stammgäste bei den Sportlerehrungen“.

Dass der Altmühlstadt die Sportförderung wichtig ist, belegte Baum mit der Dichte der Einrichtungen. Er nannte die Bezirkssportanlage, die Boulderhalle der Hochschule, den 2016 eröffneten Klettersteinbruch in Möhren, den mobilen Hochseilgarten an der Grundschule, die Therme sowie die vielen Sport- und Schützenvereine, aber auch Veranstaltungen wie die Enduroserie, die Beach-Turniere oder die Heimspiele der Baskets. Eine gut ausgelastete „Arena“ sei nicht zuletzt die Turnhalle der Senefelder-Schule, in der die Sportler­ehrung heuer letztmals stattfand. Für den Neubau nehme die Stadt „viel Geld in die Hand“.

Den wohl größten Erfolg des vergangenen Jahres fuhr die Dressurreiterin Elke Philipp für Treuchtlingen ein. Für den RFV Chiemgau Nord startete sie bei den Paralympics in Rio de Janeiro und belegte mit ihrem Hannoveraner Regaliz und dem Bundesteam Platz zwei. In der Einzelwertung verpasste sie mit Rang vier nur knapp einen Podiumsplatz. Dafür gab es die städtische Sportlermedaille in Gold.

Ebenfalls auf sportlichem Weltniveau bewegt sich Joachim Leibig. Im Racketlon, einer Kombination aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis, holte er in Kopenhagen mit der Deutschen Ü55-Nationalmannschaft den Weltmeistertitel. Bei der Ehrung mit der Goldmedaille konnte er wegen eines Spiels nicht anwesend sein, ebenso wie seine beiden folgenden Tischtennis-Kollegen.

Dies ist zum einen Werner Gangl, der sich bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren in der Altersklasse Ü50 im Einzel Rang drei sowie im Doppel mit seinem Partner H. Volkert vom TSV Winkelhaid Platz eins sicherte. Ihm überreichte Bürgermeister Baum die Bronzemedaille. Zum anderen ist es Andreas Heger, der als Zweitplatzierter in der Klasse Ü40 eine Urkunde erhielt.

Ebenfalls „Bronze“ gab es für Leonard Ruppert. Er wurde 2016 Tennis-Bezirksmeister der Altersklasse U14.

Alisa Eder war vergangenes Jahr Treuchtlingens erfolgreichste Mountainbikerin. Für den UFC Ellingen gewann sie in der Klasse U11 den Schwenninger Franken-Cup und wurde Dritte beim Alpina-Cup. Dafür nahm auch sie eine Bronzemedaille mit nach Hause. Ihr Bruder und Vereinskamerad Julian Eder holte als Jüngster der Klasse U9 beim Franken-Cup Platz drei und erzielte auch in der Jahresgesamtwertung den dritten Rang. Eine Urkunde der Stadt soll ihn künftig daran erinnern.

Für 43 Jahre an der Spitze der Gymnastikabteilung des TSV Dietfurt erhielt Ilona Dänzer eine besondere Auszeichnung. © Patrick Shaw



In ganz Treuchtlingen als Tanzmariechen bekannt ist Elena Avgoustis. Zugleich ist sie aber eine Titelgarantin in der Sportakrobatik-Abteilung des TSV 1860 Weißenburg. Mit ihrer Partnerin Lara Meyer aus Weißenburg erreichte sie bei den bayerischen Nachwuchsturnieren Platz eins und erzielte dabei die Tageshöchstwertung. Dazu kamen für das Duo im vergangenen Jahr der bayerische Meistertitel, die Nominierung für den Landeskader sowie Rang eins bei den Wettkampfnachwuchs-Mannschaftsmeis- terschaften, was zugleich die Goldmedaille bedeutete. Das äußerst erfolgreiche Wettkampfjahr schlossen die beiden mit Sieg und der Tageshöchstwertung bei einem Freundschaftsturnier in Sachsen ab – und nun noch mit der städtischen Silbermedaille.

Ebenfalls erfolgreiche Sportakrobatinnen sind Lea Schmidt und Sophia Wirth. Sie errangen mit ihrer Partnerin Valerie Gempel aus Weißenburg für den TSV Monheim 1895 beim bayerischen Nachwuchsturnier in Augsburg Platz zwei und bei den bayerischen Meisterschaften in Friedberg Rang drei. Für sie gab es Urkunden sowie nochmals „Silber“ für ihre Vereinskameradin Lena Wössner, die mit ihren Partnerinnen Ana-Lucia Book und Jana Klisch aus Weißenburg das bayerische Nachwuchsturnier gewann. Betreut werden übrigens beide Teams von den Treuchtlinger Trainerinnen Bianca Zischler und Nina Lechner.

Die Ehrenurkunde der Stadt bei den Mannschaften erhielten die Tischtennis-Senioren des ESV Treuchtlingen mit Joachim Leibig, Werner Gangl und Roland Spitzbart. Sie wurden 2016 Bezirksmeister. Ebenso ehrte Bürgermeis­ter Baum die Tennis-Junioren 18-II des ESV Treuchtlingen. Sie schafften die Meisterschaft und den Aufstieg in die Kreisklasse I, was ihnen im Verein den Titel „Mannschaft des Jahres“ einbrachte. Dem Team gehören Marco Faser, Micha Kapp, Andreas Roßmanith, Florian Zollnhofer, Ilias Mitselos, Nick Hasmiller, Mario Filipski und Eduard Herter an.

Die Mädchen-Tennismannschaft der Altersklasse III der Senefelder-Schule sicherte sich unterdessen den mittelfränkischen Meistertitel. Die von Sportlehrer Torsten Höhn trainierten Schülerinnen Lena Schmidt, Isabel Albert, Lara Kapp, Melanie Graf, Angelina Seibel und Natalie Meyndt nehmen auch alle am Projekt „Sport nach 1 in Schule und Verein“ teil in Kooperation mit dem ESV.

Das U20-Team der VfL-Baskets erreichte 2016 Rang zwei bei den bayerischen Meis­terschaften. Trainiert werden Sebastian Amler, David Fruth, Alexandros Mavropoulos, Jonathan Schwarz, Tobias Heinz, Nico Jahnel, Philipp Linss, Moritz Rettner, Kevin Vogt, Josua Nüßlein, Moritz Schwarz, Luca Wöhrlein, Tobias Hornn und Jonas Rauch von Florian Beierlein.

Die U17-Fußballer des VfL Treuchtlingen wurden ohne Punktverlust Meister und stiegen in die Kreisklasse auf. Außerdem belegten sie Platz zwei bei der Hallenkreismeisterschaft. Im Team sind Jonas Junghof, Andre Eisenberger, Valentino Morana, David Schoeniger, Fabian Bischoff, Felix Obermeyer, Nico Klügl, Philipp Obernoeder, Leonard Waldboth, Benedikt Nieberle, Bastian Strauß, Noah Tschiedel, Tim Ruppert, Daniel Pfann, Matthias Ossinger und Mert Sürücüoglu sowie die Trainer Oliver Ruppert und Stefan Baurenschmidt.

Die Meisterschaft in der Kreisklasse 2 und den Aufstieg in die Kreisklasse I feierte schließlich die Tennis-Spielgemeinschaft Herren 40 des TSV Dietfurt und des ESV Treuchtlingen mit Harry Bodamer, Martin Uhlig, Jürgen Immendörfer, Michael Stadelbauer, Thomas Erdinger, Thomas Schmoll, Thomas Schneider, Alexander Albert und Lothar Pietsch.

Eine besondere Auszeichnung hatte das Stadtoberhaupt schließlich für Ilona Dänzer parat. Die 67-jährige Weißenburgerin war 1974 Gründungsmitglied der Gymnastikabteilung des TSV Dietfurt und leitet diese seit 43 Jahren. Neben Gymnastikstunden nimmt sie Übungsleiterscheine und Sportabzeichen ab, bietet „Bauch-Beine-Po“, Aerobic und Bewegungstraining an. Dänzer ist zudem Mitglied im Vereinsausschuss und Ehrenmitglied – ein außergewöhnliches Engagement und Grund für die Sonderehrung.

