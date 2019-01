Das Jahr 2018 hatte in Treuchtlingen große Höhen und Tiefen. Lange in Erinnerung bleiben wird die Maibaum-Tragödie in Wettelsheim, aber auch das friedliche und fröhliche Miteinander von 80.000 Party­gästen beim Bayern-3- Dorffest. Stadtmitte und Therme haben sich verändert, das Krankenhaus ist Geschichte und an der Heusteige steht ein neuer Gigant voll Mineralwasser...