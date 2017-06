Stadtrat besichtigte Treuchtlinger Stadtwald

Klimawandel verändert heimische Wälder in den nächsten Jahrzehnten - vor 34 Minuten

TREUCHTLINGEN - Einmal im Jahr ist der Treuchtlinger Stadtrat im Wald unterwegs. Die Räte lassen sich von den Forstleuten über aktuelle Entwicklungen im Stadtwald informieren. Vergangene Woche standen bei der „Waldsitzung“ gleich mehrere Themen an, die der Stadtführung Bauchschmerzen bereiten.

Vorher-Nachher-Bilder, hier gezeigt von Förster Markus Bernholt, erläuterten dem Stadtrat, wie sich im Steinbruchgebiet oberhalb Dietfurts der einstige Treuchtlinger Stadtwald stetig verkleinert. © Hubert Stanka



Vorher-Nachher-Bilder, hier gezeigt von Förster Markus Bernholt, erläuterten dem Stadtrat, wie sich im Steinbruchgebiet oberhalb Dietfurts der einstige Treuchtlinger Stadtwald stetig verkleinert. Foto: Hubert Stanka



Den deutschen Wäldern geht es nicht gut. Insbesondere der Klimawandel führt zu großen Veränderungen, und es muss umgedacht werden – auch wenn US-Präsident Trump dies aus allzu offensichtlichen Gründen ignoriert.

In Treuchtlingen befinden sich die Wälder allerdings heute schon in einem rasanten Wandel. Die Fichte, übrigens „Baum des Jahres“, ist fast schon eine aussterbende Baumart. Stadtförster Markus Bernholt von der Bayerischen Forstverwaltung führte dies eindrucksvoll an vielen Beispielen vor. Durch Trockenheit und hohe Temperaturen sind die Bäume geschwächt und so ein gefundenes Fressen für Schädlinge und Pilzerkrankungen. Insbesondere der Hallimasch, der sich an den Wurzeln der Fichten schadlos hält, ist zunehmend ein Thema.

Besonders wohl fühlt sich derzeit auch wieder der Borkenkäfer. In den vergangenen drei Jahren schaffte es das unscheinbare Insekt, jeweils drei Generationen hervorzubringen. Die Käfer mögen warmes, trockenes Wetter und sind bereits wieder am Werk. Die erste Generation brütet schon in den Bäumen. Bernholt spricht deshalb von einer „angespannten Situation“. Die befallenen Bäume müssten sofort aus dem Wald, damit die in einigen Wochen ausfliegende nächste Käfergeneration eingedämmt werden kann. Es scheint jetzt schon klar zu sein, dass dieses Jahr einiges an „Käferholz“ anfällt. Bernholt eindeutig: „So trocken wie in den letzten Jahren war es noch nie.“

Neben der Fichte geht es nun auch zunehmend der Kiefer schlecht. Dafür sorgt der Kiefernprachtkäfer, der ebenso die Trockenheit liebt und dem heimischen Baum das Leben schwer macht. Im Treuchtlinger Raum ist die Kiefer zwar nicht sehr verbreitet, am Nagelberg allerdings sterben etliche.

Eine Hauptaufgabe der Forstleute ist es derzeit, die Wälder so „umzubauen“, dass sie auch in trockenerem und wärmerem Klima Wälder bleiben. Die Entwicklung könnte dramatisch werden. Wie Bernholt erklärte, gehen aktuelle Klimamodelle davon aus, dass die Region sich deutlich verändern wird. Wenn das weltweite Ziel erreicht wird, die Klimaerwärmung bis zum Jahr 2100 auf zwei Grad zu begrenzen, dürfte es in Altmühlfranken im Durchschnitt um etwa vier Grad wärmer werden. In Treuchtlingen weist die Statistik derzeit ein Jahresmittel von 8,3 Grad aus. Wenn der Durchschnitt bei über zwölf Grad läge, wäre das dann mit Temperaturen in der heutigen Toskana vergleichbar.

Steppe statt Wald

In weniger als 100 Jahren sind ganze Wälder kaum umzubauen. Deshalb gehen Experten davon aus, dass etliche Forste den Wandel nicht überleben und an ihrer Stelle Steppen und Buschland entstehen werden.

Entgegenwirken will man dem mit dem Pflanzen von Baumarten, die aus eher südlichen Regionen stammen oder trockenresistent sind. Dazu gehört zum Beispiel die Schwarzkiefer, die normalerweise im Mittelmeerraum beheimatet ist. Auch die Elsbeere und Ahornarten kommen in Frage. Am Nagelberg wurden kürzlich gar Nussbäume aus dem Kaschmirgebirge gepflanzt. Das A und O ist eine gute Mischung der Baumarten. Allerdings ist man skeptisch, ob die Maßnahmen letztlich ausreichen werden. Auch dies wurde bei der „Waldsitzung“ deutlich. Eine Patentlösung gebe es nicht.

Die Aufgaben für die Förster sind derzeit mehr als anspruchsvoll. Da stößt die Ankündigung des Staates, sich noch weiter aus der Beförsterung zurückzuziehen, auf wenig Gegenliebe im Treuchtlinger Stadtrat. Am Ende der Waldsitzung wurde dies diskutiert, nachdem im Rathaus kürzlich ein Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten eingegangen war, mit dem dieses den landesweiten Rückzug aus der staatlichen Beförsterung ankündigt. In Treuchtlingen will man diesen Rückzug möglichst verhindern.

Darüber hinaus ging es in der Waldsitzung auch um den Flächenverbrauch in den heimischen Wäldern. So besichtigten die Stadtratsmitglieder das Steinbruchgebiet bei Dietfurt, wo sich der „Glöckel-Bruch“ weiter in Richtung Osten ausbreitet. Und auch das Abbaugebiet von Franken-Schotter wird wieder erweitert. In beiden Fällen handelt es sich um städtische Flächen, die künftig nicht mehr der Waldwirtschaft zur Verfügung stehen.

Verpachten statt verkaufen?

Auf Anregung von Klaus Fackler (FW) soll nun diskutiert werden, solche Flächen künftig nicht mehr zu verkaufen, sondern nur noch für den Steinabbau zu verpachten, um sie späteren Generationen nach der Renaturierung wieder als Wald zur Verfügung zu stellen. Auch Jürgen Stemmer, Bereichsleiter Forsten in der Region, bezeichnete dies als legitimen Gedanken. Anderswo werde ähnlich verfahren. Fackler verwies in diesem Zusammenhang auf die aktuelle Diskussion um den Flächennutzungsplan. Zudem wurde die Lärmthematik angesprochen. Insbesondere Dietfurt werde immer stärker durch den Maschinenlärm aus den Steinbrüchen belastet.

Wieviel Holz in diesem Jahr im Stadtwald eingeschlagen wird, ist stark von der Natur abhängig, zum Beispiel davon, wie gefräßig der Borkenkäfer heuer ist. Geplant sind etwa 2500 Festmeter. Im vergangenen Jahr wurden die Einschlags-Planzahlen mit 4000 Festmetern deutlich überschritten. Dies bringt zwar Geld in die Stadtkasse, da der Holzpreis einigermaßen stabil ist, ist aber mehr, als im Wald nachwächst.

Das geschlagene Holz vermarktet die Stadt über die Forstbetriebsgemeinschaft Franken-Süd. In der Sitzung wurden am Rand einige Details erläutert. So verringert sich derzeit die Nachfrage von Selbstwerbern im Brennholzbereich. Als einen Grund dafür sieht Bernholt die steigende Zahl an Nahwärmenetzen.

Hubert Stanka Treuchtlinger Kurier E-Mail