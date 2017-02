Stadtrat Treuchtlingen: Norma darf erweitern

Markt will die Verkaufsfläche um rund 200 Quadratmeter vergrößern - vor 18 Minuten

TREUCHTLINGEN - Die Erweiterungs-Pläne der Norma am östlichen Stadtrand führten in der letzten Sitzung des Treuchtlinger Stadtrats zu einer kurzen Diskussion. Am Ende wurde mehrheitlich zugestimmt.

Der Markt beabsichtigt, seine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmeter auf etwa 1000 Quadratmeter zu erweitern. © Archiv



Der Markt beabsichtigt, seine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmeter auf etwa 1000 Quadratmeter zu erweitern. Foto: Archiv



Der Markt beabsichtigt, seine Verkaufsfläche von rund 800 Quadratmeter auf etwa 1000 Quadratmeter zu erweitern. Als Begründung für ihr Vorhaben führt die Firma an, dass das geänderte Kundenverhalten eine andere Präsentation und Darstellung des Angebots nötig mache. Um den Standort zu halten, müsse deshalb die Verkaufsfläche erweitert werden. Ebenso müsse auch das Lager und die Anlieferrampe umgestaltet werden.

Uwe Linss (CSU) erklärte dazu, dass man in der CSU/TBL-Fraktion darüber diskutiert habe. Die Stadt habe im Jahr 2011 ein Einzelhandelsentwicklungskonzept aufgestellt. Darin wurde erklärt, dass an der Peripherie keine weiteren Ansiedlungen mehr genehmigt werden sollten. Im Hinblick auf die Ansiedlung eines neuen Marktes im Stadtzentrum (anstelle des dortigen Edeka-Marktes, Anm. d. Red.) solle man sich deshalb zurückhalten. Dem entgegnete Bürgermeister Werner Baum, dass heutzutage alle Einkaufsmärkte rund 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche ausweisen – auch der Innenstadtmarkt.

Die Abstimmung ergab dann ein Verhältnis von 14:5 für die Erweiterung. In der CSU war man geteilter Meinung. FW-Rat Dr. Manfred Kress stimmte ebenfalls gegen das Vorhaben. SPD und JGB stimmten geschlossen für die Norma-Pläne.

Hubert Stanka