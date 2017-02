Stadtrat Treuchtlingen vergibt Internet-Auftrag

TREUCHTLINGEN - Die Tourismus-Sparte der Stadt Treuchtlingen erhält einen neuen Internet­auftritt. In seiner jüngsten Sitzung diskutierte der Stadtrat darüber und erteilte den Auftrag.

In etwa so wird der neue touristische Internetauftritt der Stadt Treuchtlingen aussehen; auf dem Vorschaubild ist noch eine andere Therme zu sehen. © Stadt Treuchtlingen



Wie Bürgermeister Werner Baum erklärte, hat die Stadtverwaltung im Vorfeld mit mehreren einschlägigen Büros gesprochen. Am Ende habe man sich für die Eichstätter Agentur „Magenta4“ entschieden. An der „Marke Treuchtlingen“ wolle man nichts ändern. Wie Christoph Schmitz als Leiter der Kur- und Touristinformation ergänzte, ist eine Überarbeitung des Auftritts dringend nötig. Dabei gehe es auch um die Einbindung der sogenannten Sozialen Medien.

Schmitz erläuterte, dass Treuchtlingen schon lange mit Magenta4 zusammenarbeite. Die Agentur sei seit Jahrzehnten Partner des Naturparks Altmühltal, und die Stadt nutze schon jetzt mehrere Module des Büros. Wichtig sei, dass die Inhalte der Internetseite weiterhin übersichtlich und leicht zu handhaben seien, und dass alles „im Haus“ bleibe.

Für das touristische Angebot der Altmühlstadt soll es künftig eine neue „Domain“ geben, nämlich www.­tourismus-treuchtlingen.de. Unter der bekannten Adresse www.treuchtlingen.­de soll künftig zunächst eine Begrüßungsseite erscheinen, auf der sich die Nutzer dann für ihren weiteren Weg entscheiden können.

Andreas Würzburger stellte schließlich einige Vorschläge für das neue Layout vor. Der Auftritt Treuchtlingens sei keine Seite von der Stange, wie er erklärte. Mit den Inhalten habe seine Agentur jedoch wenig zu tun. Vorrangig geht es also ums Design. Die Agentur setze bei der Programmierung auf das von ihr entwickelte Verwaltungssystem (Content-Management-System, kurz CMS) „timm4“.

Mobil und mit mehr Emotion

Würzburger erklärte weiter, dass sich die Anforderungen an moderne Internetseiten geändert hätten. Mittlerweile gehe mehr als die Hälfte der Nutzer mit mobilen Geräten ins Netz. Außerdem würden mehr Emotionen erwartet. Vor diesem Hintergrund habe Magenta4 in den vergangenen Monaten ein neues Design erarbeitet. Dieses sei barrierefrei und „responsive“. Mit Letzterem ist gemeint, dass sich das Erscheinungsbild der Seite an das jeweilige Nutzergerät anpasst, also zum Beispiel auch an die Bildschirmgröße eines Mobiltelefons.

Dem Stadtrat wurden anschließend drei Vorschläge präsentiert, wie die Seite künftig aussehen könnte. Dabei kam es zu keinen größeren Diskussionen – die Ratsmitglieder schlossen sich dem Vorschlag der Agentur an.

Uwe Linss (CSU) merkte allerdings an, dass ihm das Design letztlich egal sei. Es stehe außer Frage, dass für den Internetauftritt etwas getan werden müsse. Linss fragte, ob im Haushalt Mittel für die Neugestaltung aufgeführt seien. Dies betätigte Kämmerer Dominik Wenzel. 20.000 Euro seien vorgesehen. Diese stolze Summe soll der neue Auftritt wohl auch kosten. Im Stadtrat gab es dann noch einige Detailfragen, zum Beispiel ob man auswerten könne, woher die Nutzer kommen, ob das Buchungssystem erhalten bleibe, und wie beispielsweise Facebook eingebunden werde.

Hubert Stanka