Stammtisch-Serie: Diskutieren und voneinander lernen

Der Verein „So fremd? So nah?“ kommt jeden Monat zum Interkulturellen Stammtisch zusammen - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Seit rund vier Jahren gibt es den Interkulturellen Stammtisch in Treuchtlingen und Weißenburg. Dahinter steht der Verein für interkulturelle Begegnung „So fremd? So nah?“. Aber auch Nichtmitglieder sind zum Austausch am ersten Freitag im Monat herzlich eingeladen.

Reden über die alte und die neue Heimat: Die Mitglieder des Vereins „So fremd? So nah“ beim Interkulturellen Stammtisch. © Viola Bernlocher



Reden über die alte und die neue Heimat: Die Mitglieder des Vereins „So fremd? So nah“ beim Interkulturellen Stammtisch. Foto: Viola Bernlocher



Treffen um 19 Uhr. Hamit Bakir sitzt allein am Kopfende einer langen Tafel beim Italiener „La Grotta“ in Treuchtlingen und drückt auf seinem Handy herum. Von einem Stammtischschild keine Spur. Der stellvertretende Vereinsvorsitzende wartet. So sechs bis acht Leute sind es immer, die sich treffen. Als Nächste kommt Sofia Sanchez zur Tür herein. Sie begrüßen sich und sofort beginnt das Gespräch. „Wie geht es, wie läuft es mit den Kochkursen?“ Vereinsthemen eben.

Mit einem Schwung kommt der Rest der Stammtischtruppe. Doris Birnthaler, die Vereinsvorsitzende, mit ihrem Mann Felix, Margarete Jagielski, Irmgard Orterer und Maria Loor. Der Stammtisch ist komplett. Sie alle sind Vereinsmitglieder, aber kommen kann im Grunde jeder Bürger, der interessiert ist am Austausch mit Menschen aus anderen Ländern und auch Kulturen. Denn schon allein jetzt sitzen Menschen fünf verschiedener Nationalitäten am Tisch, im Verein sind es sieben. Das sorgt für Gesprächsstoff.

Gespräche über die Heimat

Die Polin Margarete etwa fragt die Spanierin Sofia: „Wie ist das jetzt mit der Unabhängigkeit von Katalonien, was ist da momentan bei euch los?“ Und Sofia, die zuhause natürlich auch spanisches Fernsehen und beste Kontakte ins Land hat, kann darauf viel differenzierter antworten und erklären, wie die Spanier darüber denken und wie die Stimmung in der Bevölkerung ist.

Das ist es, was Irmgard Orterer so schätzt. „Wenn ich über die Situation in Polen diskutieren möchte, frage ich zum Beispiel Margarete, und da bekommt man dann wichtige Anhaltspunkte. Wir können hier in vertrauensvoller Runde frei von der Leber weg reden und diskutieren“, sagt sie. Sie selbst hat keine ausländischen Wurzeln, schätzt aber eben genau diese anderen Sichtweisen und den Austausch.

Entstanden ist der Stammtisch aus dem Verein „So fremd? So nah?“ heraus, den Doris Birnthaler und Hamit Bakir vor fünf Jahren ins Leben gerufen haben. Die ehemalige Weißenburger Religionspädagogin und der ehemalige Weißenburger Ditib-Vorsitzende hatten durch ihre Jobs früher öfter miteinander zu tun und setzten sich beide für den interkulturellen Austausch ein. Als sie ihre Posten abgaben beziehungsweise in den Ruhestand gingen, beschlossen sie erst, eine Initiative zum interkulturellen Austausch zu gründen. Nach einem Jahr stellten sie fest, dass es in der Form eines Vereins leichter ist, alles Organisatorische wie Bankgeschäfte und dergleichen zu erledigen. Der Verein wurde gegründet.

Traditionen feiern

Inzwischen hat sich ein harter Kern aus Engagierten gebildet, die auch jährlich ein Programm auf die Beine stellen, um den interkulturellen Austausch in der Region zu fördern. So wird gemeinsam Weihnachten gefeiert. In diesem Jahr etwa gestaltet Maria Jagielski ein Weihnachtsfest, wie es in ihrer Heimat Sibirien begangen wird. Damit es im Sinne der religiösen Gleichberechtigung auch fair zugeht, wie der Türke Hamit Bakir mit einem Augenzwinkern betont, feiert die Gruppe auch das gemeinsame Fast­enbrechen nach dem muslimischen Fastenmonat Ramadan.

Auch Dichter, Literaten oder Musiker aus anderen Ländern lädt der Verein gern zu Lesungen oder Konzerten ein.

Ein großes Projekt sind zudem die internationalen Kochkurse, die bereits das dritte Mal veranstaltet werden. Hier ist Sofia Sanchez zuständig und organisiert jedes Jahr die fünf Abende, an denen jeweils ein Gericht aus einem anderen Land gemeinsam zubereitet wird. Auch sie findet es wichtig, dass Menschen aus anderen Ländern zusammengeführt werden.

„Es leben so viele Nationalitäten nebeneinander, aber man kennt sich nicht. Man sollte lieber miteinander leben, weil man viel voneinander lernen kann“, sagt sie. Kochen ist da ein einfacher Weg, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Genau wie gemeinsames Essen. Denn das gibt es beim Stammtisch immer.

Viola Bernlocher Süd-Springerin E-Mail