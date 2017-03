Starkbierfest der SPD Treuchtlingen

Gastredner ist in Auernheim der Bundestagskandidat Lutz Egerer - vor 52 Minuten

AUERNHEIM - Am Münchner "Nockherberg" haben die "großkopferten" Politiker während des Starkbierfestes von der "Bavaria" beim "Derblecken" bereits ordentlich die Leviten gelesen bekommen. Jetzt darf man gespannt sein, was die "Frankonia" alias Anette Pappler beim diesjährigen Starkbierfest der SPD Treuchtlingen am Samstag, 25. März, in Auernheim über die hiesige Politik und deren Akteure zu sagen hat.

Anette Pappler und Lutz Egerer sorgen für spitze Bemerkungen. © Archivfoto Hubert Stanka



Schon bei ihren letzten Auftritten konnte man feststellen: Zimperlich ist diese Frankonia nicht. Man darf also auf ihre diesjährige Rede gespannt sein. Alle Interessierten sind wieder nach Auernheim ins Gasthaus Weberndorfer eingeladen.

Natürlich wird dabei auch wieder die „große“ Politik kritisch beleuchtet. Für diesen Part ist dieses Jahr der Bundestagskandidat der SPD und Bürgermeister von Petersaurach, Lutz Egerer, zuständig. Er kennt sich bes­tens mit der aktuellen politischen Situation aus – egal ob Kommunal- oder Bundespolitik – und ist ebenfalls bekannt dafür, mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg zu halten und Unbequemes auch unverblümt zu äußern.

Die Wirtsleute halten wieder gutes Starkbier und deftige fränkische Brotzeiten bereit. Mit Musikern der Feuerwehrkapelle Langenaltheim ist außerdem für beste Unterhaltung auch nach dem offiziellen Teil des Abends bestens gesorgt. Die SPD freut sich auf zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist frei.

pm - Treuchtlinger Kurier