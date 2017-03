Starkbierfest der Treuchtlinger SPD

AUERNHEIM - Das Starkbierfest der Treuchtlinger SPD hat mittlerweile 16 Jahre Tradition. Am vergangenen Samstag gaben im Gasthaus Weberndorfer wieder die Mandatsträger und Kandidaten der Sozialdemokraten ein Stelldichein, um bei Bier und Blasmusik dem politischen Gegner „den Marsch“ zu blasen. Neben der „Frankonia“ (Bericht folgt) war Bundestagskandidat Lutz Egerer Hauptredner des Abends.

Lutz Egerer (re.) präsentierte sich als Bundestagskandidat „nah am Volk“ und erzähtle viel von seinen Erfahrungen als Bürgermeister in Petersaurach. Seine Vorgängerin als Kandidatin (im Hintergrund), Anette Pappler, gab die „Frankonia“. © Hubert Stanka



Egerer ist Kommunalpolitiker und eher pragmatisch ausgerichtet. Insofern war von ihm kein lautes Gepolter zu erwarten. Offene Kritik und eine klare Ansprache gab es aber schon. Egerer erklärte mit einem deutlichen Seitenhieb auf das Hauen und Stechen bei der Auernhammer-Nominierung der CSU, dass seine eigene Nominierung als Kandidat sehr geordnet abgelaufen sei. Bei der SPD gehe es um zielgerichtete Politik und nicht um Machterhalt und Pöstchen. Dabei machte er klar, dass die SPD das Direktmandat nur dann erreichen könne, „wenn wir alle zusammenhalten“.

Egerer ging auf den „Schulz-Effekt“ ein und die vielen Parteieintritte. Man müsse es hinbekommen, gegen die Politikverdrossenheit anzukämpfen. Als ein Thema nannte er dabei die Bildungsgerechtigkeit, die nicht bei Sonntagsreden enden dürfe. Es gebe tatsächlich Menschen, die sich Kindergartenbeiträge nicht leisten können.

Ein großes Thema für ihn als Bürgermeister ist auch der ländliche Raum, wobei er konkret auf das „schnelle Internet“ einging. Es könne nicht sein, dass man im Land der Ingenieure Internet wie vor 20 Jahren habe. Er fordert mehr Unterstützung von Staatsseite und nicht immer nur die Förderung bestimmter Firmen. „Die ländlichen Räume mit ihrem Charme dürfen nicht abgehängt werden. Infrastruktur muss zur Verfügung gestellt werden.“

Eine klare Ansage gab es von Egerer auch gegen Gruppierungen, die die Freiheit unserer Gesellschaft in Frage stellen. Diese würden sich Feindbilder suchen, um die liberale Grundlage unseres Zusammenlebens zu erschüttern. Wer Intoleranz predige, greife unsere Errungenschaften an. Denen, die das Rad der Geschichte zurückdrehen wollen, dürfe man keinen Platz geben.

Indirekt ging Lutz Egerer auf seinen Gegenkandidaten im Wahlkreis ein, der kürzlich neue Manschettenknöpfe präsentiert habe. Die habe er nicht, aber einen Spickzettel auf der Krawatte. Auf dieser stehe „Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit“.

Egerer sprach von seiner Erfahrung als Bürgermeister und dass man neue Formen der Willensbildung finden müsse. Dazu gehöre, die Bürger mehr zu beteiligen und deren Kompetenz und Kreativität zu nutzen. Und man müsse mehr kommunizieren. Hier seien die Parteien gefordert.

Und zu unserer Region erklärte Egerer, dass sie ein tolles Potenzial habe, für das man sich gemeinsam einsetzen müsse, damit man gerne hier lebe und auch die Kinder blieben.

Am Ende präsentierte der Kandidat für die Bundestagswahl im kommenden Herbst in Anlehnung an die Schulz-Werbekampagne seinen Slogan: „#Hier ist Lutz“.

Politik ist Spiegel der Gesellschaft

Vor Egerer hatte der Treuchtlinger CSU-Vorsitzende Stefan Fischer die Gäste im nicht ganz vollbesetzten Weberndorfer-Saal begrüßt, nachdem die Feuerwehr-Kapelle Langenaltheim darauf eingestimmt hatte. Fischer hatte dabei nachdenkliche Töne, aber auch deutliche Kritik im Gepäck.

Wünscht sich anderen Umgang im Stadtrat: SPD-Chef Stefan Fischer. © Hubert Stanka



Politik sei grundsätzlich ein Spiegelbild der Gesellschaft. Kritik an der Politik sei deshalb immer auch an alle gerichtet. Er ging dabei auf die Leserbriefe der vergangenen Wochen ein. Jede Meinungsäußerung sei in einer freien Gesellschaft willkommen, über pauschale Angriffe gegen den Stadtrat könne er aber nur den Kopf schütteln. Es sei richtig, dass Altbürgermeister Herrmann sieben Millionen Euro an seinen Nachfolger übergeben habe. Davon seien aber 6,2 Millionen fest verplant gewesen – was richtig und notwendig gewesen sei. Grundsätzlich können sich Entscheidungen außerdem im Nachhinein als falsch erweisen. Dann sei man zu Korrekturen aufgefordert. „Wer Kritik übt, sollte sich selber engagieren.“

Enttäuscht äußerte sich Fischer zur CSU-Fraktion im Stadtrat und der Ablehnung des Haushalts ohne vernünftige Vorschläge. Hier werde nur noch Wahlkampf betrieben. Die genannten 30 Prozent der freiwilligen Leistungen seien ein sehr weites Feld. In diesem Zusammenhang sprach Fischer auch vom „fragwürdigen Prinzen“, der sich immer erst am Ende von Sitzungen äußere.

Grundsätzlich solle die CSU mit dem Blockieren aufhören. Versöhnlich sagte er aber auch, dass man im Stadtrat nicht nur streite und die meisten Abstimmungen einstimmig fielen. „Mit manchem“ (CSU-Stadtrat, Anm. d. Red.) habe man ein gutes Verhältnis. Er wünsche sich generell einen anderen Umgang im Stadtrat.

Das Schlusswort des Abends nach der „Frankonia“ hatte übrigens Bürgermeister Werner Baum. Der schwärmte über das Abendrot, das es an diesem Abend über Auernheim gab. „Wenn das schwarz gewesen wäre, hätte man nichts gesehen.“ Baum meinte, dass es zur Kommunalpolitik gehöre, sich auch mal an einen Tisch zu setzen und ein Bier miteinander zu trinken. Und er versprach, dass es das Starkbierfest nächstes Jahr in Auernheim wieder gebe.

