Straßenausbaubeiträge in Treuchtlingen

TREUCHTLINGEN - Das Thema „Straßenausbaubeiträge“ ist derzeit in ganz Bayern in den Gemeindeverwaltungen aktuell. Viele Kommunen sind ab dem nächsten Jahr gezwungen, solche Beiträge zu erheben (wir berichteten). In Treuchtlingen ist man indes schon einen Schritt weiter: Hier gibt es eine solche Beitragssatzung bereits seit fast 20 Jahren. Jetzt wird im Hintergrund abgewogen, ob die einmalige Erhebung durch wiederkehrende Beiträge ersetzt werden kann.

Mit Ausbaubeiträgen werden bei grundlegenden Straßensanierungen die Anlieger zur Kasse gebeten – wie hier beispielsweise bei der ausstehenden Erneuerung der Schwarzfeldstraße. © Hubert Stanka



Im vergangenen Jahr wurde in Bayern das Kommunalabgabengesetz geändert. Seitdem können Kommunen entscheiden, ob sie bei der grundlegenden Sanierung von Straßen die Anlieger über eine einmalige, meist hohe Zahlung an den Baukosten beteiligen, oder in der gesamten Gemeinde oder Gemeindeteilen jährliche, aber niedrigere Abschlagszahlungen erheben.

Immer wieder war und ist in der Öffentlichkeit die Klage zu hören, dass die einmalige Kostenbeteiligung an Straßensanierungen für Häuslebauer zu sehr hohen Belastungen führen kann. Plakativ wird dabei gern die allein lebende Rentnerin genannt, die für die Erneuerung der Straße vor ihrem Siedlungshäuschen bis zu 20.000 Euro berappen muss und das nicht kann.

Gerechter wäre vor diesem Hintergrund ein allgemeiner Beitrag, der stets von vielen oder gar allen Bewohnern einer Kommune getragen würde. Genau aus diesem Grund hat der Gesetzgeber den Gemeinden nun auch diese Wahlmöglichkeit eingeräumt.

Das Thema ist insgesamt „harte Kost“, sehr komplex und beinhaltet Zündstoff. Vieles spricht für wiederkehrende Beiträge. So entfällt damit die hohe Einmalbelastung, und es gibt eine gerechtere Kostenverteilung. Auch die Kommune kann mit kontinuierlichen Zahlungen besser kalkulieren. Die Solidargemeinschaft wird ebenfalls gefördert. Und bei Grundstücken, die an mehrere Straßen angrenzen, entfallen Mehrfachbelastungen.

Es gibt aber auch Argumente gegen wiederkehrende Beiträge. So könnte aus ihnen ein „Anspruchsdenken“ entstehen. Wenn jeder mitzahlt, wolle womöglich bald auch jeder Bürger, dass „seine“ Straße zuerst saniert wird. Zudem entstünden möglicherweise ein größerer Verwaltungsaufwand und Konfliktpotenzial in der Umstellungsphase, vor allem mit jenen, die bereits Einmalbeiträge bezahlt haben. Letzteres könnte allerdings bei einem Systemwechsel berücksichtigt werden. Das Hauptproblem dürfte indes die Festlegung sinnvoll abgrenzbarer Ortsgebiete darstellen.

Die Fachleute in der Treuchtlinger Stadtverwaltung, Walter Meyer und Silke Schebitz, sehen die wiederkehrenden Beiträge in ihrer ursprünglichen Idee positiv. Allerdings warnen sie, dass die Rechtslage aktuell noch nicht abschätzbar sei. Sie schließen sich damit der Bewertung einschlägiger Experten an.

Gleiche Regeln für die ganze Stadt?

Die Bayerischen Verwaltungsblätter, eine juristische Fachzeitschrift, kommentieren die aktuelle Gesetzesformulierung ebenfalls kritisch. Es gebe Widersprüche zwischen den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts und dem bayerischen Recht, heißt es dort. Grundsätzlich geht es bei diesen Einwänden darum, ob eine Kleinstadt wie Treuchtlingen einen einheitlichen Beitrag für das gesamte Stadtgebiet einführen kann, oder ob hier jeder einzelne Siedlungsbereich einzeln zu bewerten ist.

So lange das nicht geklärt ist, raten auch Meyer und Schebitz von einer Änderung der bestehenden Satzung aus dem Jahr 1998 ab. Die Unwägbarkeiten wären ihrer Ansicht nach zu groß und in der Folge möglicherweise auch der Verwaltungsaufwand gewaltig.

Aus dem Treuchtlinger Rathaus blickt man nun gespannt auf Weißenburg und Gunzenhausen, wie dort mit dem Thema umgegangen wird. Ebenso wie in vielen anderen Gemeinden im Landkreis gibt es in den beiden Nachbarstädten nämlich bislang noch gar keine derartigen Satzungen.

Der Kommentar: Nur eine verkappte Steuererhöhung

Die Frage, ob Straßenausbaubeiträge einmal oder wiederkehrend erhoben werden sollten, ist ein Muster dafür, wie unselig heute oft Vorschriften erlassen werden. Unselig deshalb, weil ganz offensichtliche Einflüsse von Lobbygruppen auf den Gesetzgeber auf der einen sowie Gerichtsentscheidungen auf der anderen Seite die kommunale Selbstverwaltung immer weiter demontieren.

Lobbyismus bei kommunalen Satzungen? Ja, natürlich. Es ist zwar erst einmal Spekulation, aber man darf getrost davon ausgehen, dass die neue Gesetzgebung nicht von Politikern erarbeitet wurde, sondern dass Fachleute aus dem Rechts- und Planungswesen freudig mit den Hufen gescharrt und daran „geschraubt“ haben, damit die Vorschriften möglichst kompliziert und angreifbar werden. Weitere Aufträge für die nächsten Jahre und Jahrzehnte sind ihnen in der Folge gewiss. Anders kann man die handwerkliche Umsetzung mit derart vielen Unklarheiten schwer erklären.

Otto-Normalbürger sind solche Entscheidungen nicht mehr begreiflich zu machen. Er ist bei dieser hochkomplexen Thematik längst „ausgestiegen“. Was er am Ende sieht, ist nur die Rechnung, die ihm präsentiert wird.

Nüchtern betrachtet wäre es sehr einfach, das Problem aus der Welt zu schaffen. Wenn eine Kommune etwa jährlich eine Million Euro an Investitionsbedarf für den Straßenausbau hat, sollte es doch möglich sein, diese Kosten auf die Grundstücksbesitzer aufzuteilen. Mit der Grundsteuer gibt es bereits eine solide Bemessungsgrundlage. Ganze Heerscharen von Verwaltungsleuten wären entlastet. Entbürokratisierung könnte man das dann nennen. Leider wurde dieser Weg mit der Neuauflage des Gesetzes nicht beschritten.



Aber vielleicht lohnt sich auch noch ein weiterer Schritt zurück. Wie wurden eigentlich Straßensanierungen bezahlt, als es noch keine Ausbausatzungen gab? Natürlich aus Steuermitteln. Früher gab es nur einen nachvollziehbaren Beitrag für die Erschließung von Grundstücken. Für den Unterhalt der Straßen und deren Erneuerung hatte die Kommune zu sorgen.

Aus dieser Sicht betrachtet sind die jetzigen „Beiträge“ nichts anderes als verkappte Steuererhöhungen, weil der Staat die Kommunen eben nicht mehr mit ausreichend Mitteln ausstattet, um dieser Aufgabe nachzukommen. Während sich Bund und Land mit „schwarzen Nullen“ brüs­ten, wird „ganz unten“ der Bürger auf fast schon perfide Art immer weiter belastet. Das Wort „Steuern“ scheut man dabei jedoch wie der Teufel das Weihwasser.

Und für die Kommunen stellt sich einmal mehr die Frage, was der Begriff „kommunale Selbstverwaltung“ eigentlich noch wert ist. Erstens werden sie in Bayern neuerdings unverhohlen dazu gezwungen, Beiträge zu erheben; zweitens werden sie mit rechtlichen Untiefen allein gelassen; und drittens kann man die Uhr danach stellen, wann Gerichte ihnen jeden vielleicht noch vorhandenen Spielraum nehmen. Manchmal hat der Rechtsstaat halt auch seine Nachteile...

Den beteiligten Politikern, behördlichen Instanzen und Gerichten ist dabei auch immer wieder einmal ein Blick ins Grundgesetz zu empfehlen. Im Artikel 28 sind Selbstverwaltung und Eigenverantwortung der Kommunen festgelegt. Ob die Väter des Grundgesetzes vor diesem Hintergrund den Zwang zu Ergänzungsbeiträgen für gut befunden hätten, darf getrost bezweifelt werden.

