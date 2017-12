Straßenausbaubeiträge: Städtetag ist Maßstab

TREUCHTLINGEN - Die Stadt Treuchtlingen sieht sich zunehmend in der Position, sich für die Erhebung ihrer Straßenausbaubeiträge rechtfertigen zu müssen. Dabei berufen sich Bürgermeister und Verwaltung nun auf eine Erklärung des Bayerischen Städtetags, der sich vor wenigen Tagen klar für das Modell ausgesprochen hat. Dies ist laut Stadtbauamt auch "genau die Linie, an die sich die Stadt Treuchtlingen hält".

Das Thema Straßenausbaubeitragssatzung treibt die Menschen in den Landkreisgemeinden um (Symbolbild). Foto: Markus Steiner



Andere Städte haben die hoch umstrittene Umlage der Straßenausbaukosten auf die Anrainer inzwischen ausgesetzt oder noch gar nicht eingeführt. In Treuchtlingen gibt es die Straßenausbaubeitragssatzung (SABS) dagegen schon seit fast 20 Jahren. Noch unter Altbürgermeis­ter Wolfgang Herrmann hatte der Stadtrat sie beschlossen – als erste und damals einzige Kommune im Landkreis.

Bis heute wenden jedoch nur sieben von 27 Landkreisgemeinden die Satzung an (Treuchtlingen, Ellingen, Solnhofen, Pappenheim, Markt Berolzheim, Muhr am See und Pleinfeld). Und sowohl in Gunzenhausen, das die vom bayerischen Verwaltungsgericht eingeforderte Einführung der Beiträge auf Eis gelegt hat, als auch in Pappenheim und Solnhofen unterstützen Bürgermeister sowie große Teile der Stadt- und Gemeinderäte mittlerweile die Gegner der SABS. Aber auch in Treuchtlingen formiert sich Widerstand: Eine Bürgerinitiative steht in den Startlöchern.

Die Stadtverwaltung beruft sich unterdessen nun auf die Position des Bayerischen Städtetags. „Der Straßenausbau benötigt eine sichere Finanzierung. Die Ausbaubeiträge leis­ten beim Großteil der Städte und Gemeinden einen unverzichtbaren Beitrag, damit das Straßennetz funktioniert“, schreibt dessen Geschäftsführer Bernd Buckenhofer in einer Stellungnahme. Die Forderung der Freien Wähler nach einer Abschaffung der Beiträge verunsichere die Kommunen deshalb.

Der Vorschlag der CSU, Städte und Gemeinden mit einer „Kann-Regelung“ selbst über die Einführung entscheiden zu lassen, hilft laut Buckenhofer allerdings ebenfalls nicht weiter. Denn das Kommunalabgabengesetz sehe ohnehin vor, dass die Beiträge erhoben werden „sollen“. Nach Lesart des Bayerischen Verwaltungsgerichts bedeute dies jedoch für neun von zehn Kommunen ein „Müssen“.

Keine Alternativen von CSU und FW

„In der Praxis würde der Vorschlag der CSU darauf hinauslaufen, dass die Bürger eine Abschaffung der Straßenausbaubeiträge erwarten oder sich gegen die Einführung stellen“, warnt der Geschäftsführer. Die Finanzierung des Straßenausbaus würde dann zu Lasten anderer Aufgaben gehen, oder nötige Sanierungen würden aufgeschoben. „Der Straßenausbau muss weiter finanziert werden. Dies läuft entweder über Beiträge von Grundstückseigentümern, die davon einen Sondervorteil haben, oder über den allgemeinen Steuertopf“, so Buckenhofer. Dann müsse zum Beispiel eine Erhöhung der Grundsteuer erwogen werden, die sich allerdings auch auf die Mieter auswirke.

Der Gesetzentwurf der Freien Wähler sieht dagegen eine Erhöhung des Kommunalanteils an der Kfz-Steuer von derzeit 52,5 auf 75 Prozent vor. Dies würde dem Städtetag zufolge zwar bis zu 150 Millionen Euro aus nicht erhobenen Ausbaubeiträgen kompensieren. Verlässliche Zahlen zu deren Gesamtaufkommen im Freistaat gebe es aber nicht, weshalb es fraglich sei, ob dieser Betrag ausreicht. Zudem beantworte das FW-Modell nicht die Frage, wie diese Mittel auf die Städte und Gemeinden verteilt werden sollen.

