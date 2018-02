Streit um Vorfahrt in Bahnunterführung nach Gstadt

Treuchtlingerin fuhr richtig, Auswärtiger blockierte Weg und schimpfte - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Samstag kam es in der Bahnunterführung in der Gstadter Straße zu einem Streit um die Vorfahrt. Ein Auswärtiger war nicht sehr einsichtig und begann zu drohen.

Am Samstagnachmittag gegen 16.45 Uhr fuhr eine 52-jährige Treuchtlingerin mit ihrem Auto von der Gstadter Straße in die Bahnunterführung in Richtung Gstadt. Der Tunnel ist einspurig, von Treuchtlingen aus kommende Fahrzeuge haben Vorfahrt, die von Gstadt aus kommenden Autos müssen warten. Ein ihr entgegenkommender silbender Golf mit einem Kennzeichen aus dem Landkreis Fürstenfeld-Bruck (FFB) fuhr dennoch so weit in die Engstelle hinein, dass die Treuchtlingerin nicht mehr aus der Bahnunterführung herausfahren konnte. Trotz Aufforderung durch Gesten setzte die Fahrerin des Fürstenfeld-Brucker Pkws nicht zurück, sondern verringerte sogar den Abstand. Ihr Beifahrer stieg zudem noch aus und drohte der Treuchtlignerin, dass „etwas passieren werde, wenn sie nicht sofort zurückfährt“. Zwei hinter dem Fürstenfeld-Brucker Golf wendeten. Diese Fahrer werden gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei in Treuchtlingen zu melden unter (09142) 9644-0.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

tk