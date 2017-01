Tanzabende des Treuchtlinger Volksbildungswerks

Bekannte Angebote mit Marianne Bautze werden heuer fortgesetzt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Das Tanzen in der Gruppe ist bei Senioren „in“. Seit vielen Jahren gibt es entsprechende Angebote. Auch heuer richtet das Treuchtlinger Volksbildungswerk (VBW) wieder Tanzabende aus. Außerdem bietet die evangelische Kirchengemeinde Kreis- und Paartänze an.

Wer Spaß hat am Tanzen in der Gruppe, ist bei den Angeboten des Volksbildungswerks und der evangelischen Kirchengemeinde richtig. Unser Bild zeigt den Jubiläumsnachmittag des VBW-Tanzkreises. © privat



„Aktiv und gesund durch Tanzen“, das war das Motto der über 60 Tänzerinnen und Tänzer aus der näheren Umgebung, die sich im vergangenen Jahr zum 20-jährigen Bestehen des VBW-Tanzkreises in der Treuchtlinger Stadthalle zusammengefunden hatten. Es waren fröhliche Stunden, die die tanzfreudigen Senioren dort verbrachten – eingeleitet durch eine Polonaise sowie mit einer kleinen Ansprache und viel gemeinsamer Bewegung.

Die zwanglose Form der Tänze gefiel den Teilnehmern – ob allein oder zu zweit, ob Kreis- oder Kontratanz, Square-, Round- oder Linedance. Bei der Musik aus aller Welt blieb fast kein Stuhl besetzt. Eine gemütliche Kaffee­runde mit selbst gebackenem Kuchen unterbrach den geselligen Nachmittag, der abends erst nach mehreren Zugaben endete.

Aufbauend auf diesem Gemeinschaftserlebnis startet das Volksbildungswerk nun am Freitag, 3. Februar, in der Schulturnhalle in Schambach wieder seine beliebten Tanzabende mit Marianne Bautze als Leiterin. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Wer mitmachen und mit Gleichgesinnten neue Formen der Bewegung und Erholung finden möchte, kann sich unter Telefon 09142/5560 informieren und anmelden. Ein Tanzpartner ist nicht erforderlich.

Freude am Tanzen

Beginnend mit dem 17. Januar lädt die evangelische Kirchengemeinde außerdem künftig immer dienstags von 9.30 bis 11 Uhr zum geselligen Tanzen für jede Altersgruppe ins Gemeindehaus in der Ringstraße ein. „Glücksgefühl, Heiterkeit und Entspannung im herzlichen Miteinander“ sind dabei das Ziel. Auf dem Programm stehen Kreis- und Paartänze sowie alte und neue Tanzformen aus vielen verschiedenen Ländern. Für die Teilnahme werden auch Krankenkassen-Bonuspunkte vergeben. Willkommen ist jeder, der gern tanzt. Ein Partner ist ebenfalls nicht erforderlich. Informationen gibt es auch hierzu bei Marianne Bautze unter Telefon 09142/5560.

pm