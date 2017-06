Telemann-Sonaten bei den Treuchtlinger Matineen

Anlässlich des 250. Todestags des Komponisten spielen Sabine Neumeyer und Bernhard Waritschlager - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der 250. Todestag von Georg Philipp Telemann stand schon vergangene Woche im Mittelpunkt der Treuchtlinger Sonntagsmatinee. Auch am morgigen Sonntag, 18. Juni, ist er Anlass für ein besonderes Programm. Ab 11.30 Uhr spielen Sabine Neumeyer, Bernhard Waritschlager, Judith Hertle und Horst Bendinger in der Lambertuskirche Trio-Sonaten des Barock-Komponisten für Altblockflöte, Violine und Basso Continuo.

Wo ist der Piepmatz? In seiner „Kanarienvogel-Kantate“ betrauert Telemann dessen Ende im Magen der Katze – vergangene Woche bildhaft interpretiert bei der Matinee mit Ursula Maxhofer-Schiele (links) und dem Lambertus-Consort. Foto: Patrick Shaw



Telemann selbst berichtete 1718 in Eisenach, dass er eine „besondere Neigung“ zu Sonaten gefunden habe. „Aufs Triomachen legte ich mich hier insonderheit und richtete es so ein, dass die zwote Partie die erste zu seyn schien“, schrieb der Meister. In St. Lambertus sind am morgigen Sonntag Telemanns Trio-Sonaten in F-Dur, a-moll und d-moll zu hören. Alle drei haben in der Altmühlstadt Premiere und sind Kammermusik auf hohem Niveau. Es musizieren Sabine Neumeyer (Altblockflöte) und Bernhard Waritschlager (Violine).

Die gebürtige Treuchtlingerin Neumeyer hat ihr Instrument in Würzburg, London und Berlin studiert. Heute unterrichtet sie Musik und Mathematik in München und ist schon seit 20 Jahren immer wieder bei den Treuchtlinger Matineen zu Gast. Bernhard Waritschlager hat Musik sowie Musik- und Theaterwissenschaft an der Musikhochschule und der Ludwig-Maximilians-Universität in München studiert. Er tritt sowohl als Barockgeiger als auch als Cembalist auf. Mit seinem Ensemble „Da Chiesa e Camera“ war er im Herbst im Treuchtlinger Kulturzentrum Forsthaus sowie als Geiger beim Weihnachtskonzert in der Lambertuskirche zu hören.

Begleitet werden Neumeyer und Waritschlager von Judith Hertle aus Eichstätt am Violoncello und Matineen-Organisator Horst Bendinger aus Pappenheim am Cembalo. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden zur Deckung der Unkosten gebeten.

pm