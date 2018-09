Die Zugbaureihe 1440, der Alstom Coradia Continental, war für Testfahrten durch den Hersteller im Rahmen der Fahrzeugzulassung in Treuchtlingen unterwegs. Zwischen Roth und Donauwörth konnte der Zug bei grüner Welle durch die Landschaft fahren. In der weiß-gelb-schwarzen Lackierung soll er ab Ende 2019 für die Breisgau-S-Bahn in Freiburg zum Einsatz kommen. © Benjamin Huck