Tibetischer Meister in Treuchtlingen

Workshop und Vortrag mit Tulku Lobsang

TREUCHTLINGEN - „Tibetische Weisheit für unsere moderne Welt“ vermittelt Tulku Lobsang am Sonntag, 5. November, in der Treuchtlinger Stadthalle.

Tulku Lobsang. © privat



Glücklicher und gesünder sein wollen alle. Aber wie? Seit Jahrhunderten werden in Tibet Techniken angewandt, um Lebensfreude, Energie und innere Ruhe zu finden. Auf lebendige, humorvolle Art gelingt es dem buddhistischen Meister Tulku Lobsang, diese alten Weisheiten in die Jetzt-Zeit zu übertragen. Dafür wurde er 2015 mit dem „14th Dalai Lama Award of Excellence in Health & Spirituality“ ausgezeichnet.



Eine dieser Methoden vermittelt Tulku Lobsang in seinem Workshop „Traummeditation“ am 5. November von 10 bis 16.30 Uhr in der Treuchtlinger Stadthalle (Teilnahmegebühr 80 Euro). Ein Drittel des Lebens schläft der Mensch. Dabei könnte er diese Zeit nach Ansicht des tibetischen Meisters nutzen – etwa für Meditation. Die „Traummeditation“ soll bewusstes Träumen ermöglichen und damit Alltagsprobleme erlebbar machen. Zur Vorbereitung dienen Körperpositionen, Mantren und Visualisationen.

Welche „Kraft der Entscheidung“ innewohnt, zeigt Tulku Lobsang danach ab 19.30 Uhr in einem Vortrag. Er findet ebenfalls in der Stadthalle statt und kostet 15 Euro. Dabei geht es um Klarheit, Raum für Veränderung sowie das Trennen von Wichtigem von Unwichtigem.

Tags darauf ist Tulku Lobsang zu Gast in Nürnberg und am 9. November in Ansbach. Anmeldungen sind im Internet unter www.tulkulobsang.org möglich. Weitere Informationen gibt Christa Fallenbacher unter Telefon 09143/6528 oder per E-Mail an christa@tulkulobsang-organizer.org.

