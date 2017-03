Tourismus in Treuchtlingen: Mehr Übernachtungen

Die Gesamtzahl legte um fast zehn Prozent auf mehr als 120.000 zu - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - Das Landesamt für Statistik hat die aktuellen Tourismuszahlen veröffentlicht. Äußerst zufrieden blicken der Leiter der Kur- und Touristinformation, Christoph Schmitz, und das gesamte Treuchtlinger Tourismus-Team auf das Jahr 2016 zurück.

Freut sich über tolle Tourismuszahlen: Christoph Schmitz. © privat



Freut sich über tolle Tourismuszahlen: Christoph Schmitz. Foto: privat



Insgesamt verzeichnete die Altmühlstadt in den gewerblichen und privaten Quartieren mehr als 121.000 Übernachtungen. Das bedeutet einen Zuwachs von 9,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Einen absoluten Rekord gibt es bei den gewerblichen Betrieben. Dazu zählen Anbieter ab zehn Gästebetten, inklusive des Wohnmobilstellplatzes. Hier übernachteten im vergangenen Jahr so viele Gäste wie noch nie. Fast 53.000 Übernachtungen wurden gezählt. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem gewaltigen Plus von 24,5 Prozent.

Und auch für die neue touristische Saison 2017 rührten die Treuchtlinger Touristiker in den vergangenen Wochen und Monaten wieder fleißig die Werbetrommel. Sowohl auf der Messe „CMT“ in Stuttgart als auch auf der Reisemesse in Dresden und der „F.R.E.E“ in München warb das Team am Stand des Naturparks Altmühltal für die Altmühlstadt und die Region. Gemeinsam mit der Altmühltherme folgen in den nächsten Wochen noch Präsentationen auf der Messe „Freizeit und Garten“ in Nürnberg sowie auf der Altmühlfranken-Schau in Weißenburg.

pm