Tourismusbericht 2016 für die Stadt Treuchtlingen

Fast zehn Prozent mehr Übernachtungen – Wohnmobilstellplatz als Dauermagnet - vor 5 Minuten

TREUCHTLINGEN - Aus Sicht der Touristiker war das vergangene Jahr ein ausgesprochen erfreuliches. Die Tourismuszahlen für die Stadt feierten etliche Rekorde. Treuchtlingen wird als Ausflugs- und Urlaubsziel offenbar immer interessanter. Die Zahl der Gästeankünfte stieg im Vergleich zum Vorjahr um 11,6 Prozent. Treuchtlingen schlägt damit und auch mit dem Zuwachs bei den Übernachtungszahlen die Regionen Bayern, Franken und den Naturpark Altmühltal um Längen.

Ein echter Magnet und im Sommer meist voll belegt: der Treuchtlinger Wohnmobilstellplatz. © KTI



Ein echter Magnet und im Sommer meist voll belegt: der Treuchtlinger Wohnmobilstellplatz. Foto: KTI



Christoph Schmitz, Leiter der Kur- und Touristinformation (KTI) im Stadtschloss, berichtete in der jüngs­ten Sitzung des Kur-, Kultur- und Tourismusausschusses der Stadt über den positiven Trend. Demnach stieg die Zahl der „Ankünfte“ auf 30.239 und die Zahl der Übernachtungen um 9,5 Prozent auf 121.117. Bayernweit gibt es derzeit Zuwächse im Tourismus, und auch in unserer Region, also dem Naturpark und dem Fränkischen Seenland. Dort liegt das Plus jeweils bei rund 3 Prozent. Treuchtlingen ist also ein „Ausreißer“ nach oben, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass in anderen Heilbädern und Kurorten im vergangenen Jahr teils Verluste eingefahren wurden.

Besonders die Übernachtungszahlen in den „gewerblichen Übernachtungsbetrieben“, das sind Anbieter mit mehr als zehn Betten, hat stark zugenommen. Eine gewisse Rolle spielt dabei auch die Hochschule, die nun auch als Hotelbetrieb gelistet ist. Außerdem hat in Treuchtlingen wohl der Geschäftstourismus zugenommen.

Dass der Tourismus in Treuchtlingen ein Wirtschaftsfaktor ist, beschrieb Schmitz anhand einer Vergleichsrechnung. Demnach generierten die Urlauber und Tagesbesucher in der Stadt im vergangenen Jahr über 18 Millionen Euro Umsatz.

Hinter den positiven Zahlen steckt harte Arbeit, die der Treuchtlinger Tourismuschef anschaulich im Ausschuss erklärte. Das reicht von Pressearbeit über Online-Marketing bis zu vielen Messepräsenzen. Darüber hinaus setzen die Touristiker auf Vernetzung über den Bayerischen Heilbäder Verband und auf neue Projekte und Produktlinien unter dem Dach „Gesundes Bayern“.

Qualität ist ein weiteres Stichwort. Diese wird erreicht durch Zertifizierungen der KTI, aber auch durch die Überarbeitung z.B. des Wanderwegenetzes, einer besseren Ausschilderung zum Schloss und anderen Neugestaltungen. Zum Wanderwegenetz wurde in der Sitzung eine neue Karte präsentiert mit sieben Schleifenwegen.

Der Wohnmobilstellplatz ist aus dem Tourismus in Treuchtlingen nicht mehr wegzudenken. Der Platz ist während der warmen Jahreszeit seit Jahren komplett ausgebucht, auch 2016 war das so. Laut Schmitz ist der Platz das wichtigste Übernachtungs­angebot der Stadt. Dieses Jahr feiert er zehnjähriges Bestehen. Schmitz warnte allerdings, sich auf dem Erreichten auszuruhen, da die Konkurrenz wachse. Wegen Reparaturen und Abnutzung seien kurz- und mittelfristig auch Investitionen nötig. Vor allem aber müsse man überlegen, ob man die Platzkapazität während der Hochsaison nicht erhöhen könne. In dieser Saison wurde die Stellgebühr übrigens von 9,50 Euro auf 11 Euro angehoben. Dafür gibt es jetzt kos­tenloses WLAN und andere Dinge zusätzlich.

Zum Tourismus gehört auch das Veranstaltungs- und Kulturmanagement. In Treuchtlingen fühlt man sich mittlerweile als „Veranstaltungs-Weltmeister“, wie Schmitz augenzwinkernd erklärte. Er nannte dabei die Schlossweihnacht an erstmals zwei Wochenenden und Aussteller- sowie Besucherrekord, die Sommeraktion der „Steinreichen5“, das Schloss- und Museumsfest, das Fest der Kulturen, die Kurparkkonzerte, den Bayerischen Abend, das Open-Air-Kino sowie die Herbstlichter und das Walli-Fest, bei dem die Stadt Unterstützung leistet.

Die Kulturschmankerl-Reihe im Forsthaus war im vergangenen Jahr ebenfalls ein Erfolgsmodell. Die fünf Konzerte der Reihe waren alle ausverkauft. In diesem Zusammenhang bedankte sich Schmitz bei der Hirschmann-Stiftung und dem Treuchtlinger Kurier für das Kultursponsoring. Die Reihe ist – danach wurde im Ausschuss gefragt – praktisch kostendeckend.

Für dieses Jahr legt die KTI ihren Arbeitsschwerpunkt auf das Thema Radwandern bzw. neue Haltestellen, Zusatzangebote und die Verbesserung der Beschilderung. Weiter intensiviert werden soll der Gesundheitstourismus. Und parallel dazu wird gerade der Internetauftritt erneuert.

Marketing-Etat gefordert

Während seines Berichts hatte Chris­toph Schmitz auch eine Hausaufgabe an den Stadtrat. So mahnte er an, für den Gesundheitstourismus einen Marketing-Etat zur Verfügung zu stellen.

In der Diskussion im Ausschuss wurde kritisiert, dass sich nach den Veranstaltungen im Forsthaus häufig die Frage stelle, wohin man danach noch gehen könne.

Insgesamt wurde von den Stadträten aber die Arbeit der Touristiker in den höchsten Tönen gelobt. Josef Ferschl: „Es ist sensationell, was sich in Kur und Tourismus in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Sehr gute Arbeit.“ Einen kritischen Hinweis gab es aber doch. So wurde am Wohnmobilstellplatz im Frühjahr eine Hecke radikal gekürzt. Das, so Schmitz, sei ohne jede Abstimmung mit der KTI erfolgt. Darüber sei man auch nicht glücklich, vor allem, weil der Platz auch wegen seiner Eingrünung gelobt werde.

Hubert Stanka Treuchtlinger Kurier E-Mail