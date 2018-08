Treuchtlingen: Aufzug am Bahnhof dreimal defekt

Insgesamt blieben am Donnerstag und Freitag acht Personen stecken - vor 56 Minuten

TREUCHTLINGEN - Acht Reisende hatten am Donnerstag und Freitag am Treuchtlinger Bahnhof Pech: Ihr Aufzug blieb stecken – und das ganze drei Mal.

Schon wieder hat am Treuchtlinger Bahnhof ein Aufzug seinen Geist aufgegeben. Diesmal war der Lift auf Gleis 1 betroffen, im März war der Fahrstuhl von Gleis 2 und 3 für mehrere Wochen außer Betrieb (unser Foto). Foto: Benjamin Huck



Zunächst wurde die Treuchtlinger Feuerwehr am Donnerstag (23. August) zum Lift auf Gleis 1 gerufen, weil dort gegen 12.40 Uhr eine Person feststeckte. Nach deren Befreiung kümmerte sich ein Techniker um den Fahrstuhl. Doch kaum drei Stunden später musste die Feuerwehr erneut anrücken und eine Familie (zwei Erwachsene und zwei Kinder) aus der Kabine befreien. Den bislang letzten Einsatz gab es dann am Freitag (24. August) gegen 11.30 Uhr, an dem Tag steckten drei Personen fest, die aber schon vor Eintreffen der Feuerwehr ins Freie gelangten.

Wie der Treuchtlinger Feuerwehrkommandant Andreas Berger berichtet, kam immer zwischen den Einsätzen ein Techniker, um sich den Fahrstuhl anzusehen. "Nach jedem Einsatz war der Aufzug nicht mehr fahrbereit", so Berger. Eine Passantin hatte berichtet, dass der Lift schon am Mittwochabend nicht mehr funktionierte. Im Moment ist das Gerät gesperrt, ein Absperrband der Feuerwehr weist darauf hin.

Es ist nicht das erste Mal, dass es Probleme mit den Aufzügen am Treuchtlinger Bahnhof gibt. So blieben Ende März sieben Personen abends in einem Lift stecken und konnten erst nach zwei Stunden von der Feuerwehr befreit werden. Durch den Einsatz wurden die Fahrstuhltüren jedoch so demoliert, dass der Aufzug erst nach 21 Tagen wieder in Betrieb genommen werden konnte – dabei ist der Treuchtlinger Bahnhof der einzige barrierefreie im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen und Knotenpunkt mehrerer Linien.

