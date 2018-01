Treuchtlingen: Bahn eröffnet Schulungszentrum

TREUCHTLINGEN - Die Eisenbahnerstadt bekommt ein Stück Bahn zurück: Am Montag öffnet das Ausbildungszentrum von DB Training seine Pforten auf dem Treuchtlinger Adventure Campus. Gut 1000 Azubis aus Süddeutschland werden dann eine Woche pro Jahr geschult.

Trainer Enrico Müller stellt eine der neuen Stationen am Adventure Campus vor, an denen die Auszubildenden der Deutschen Bahn ihre Team- und Planungsfähigkeit unter Beweis stellen müssen. © Benjamin Huck



Früher fuhr der Nachwuchs der DB aus ganz Deutschland zur Weiterbildung in die „Bundesbahnschule“ nach Regensburg. „Und nach Bundesbahn hat das Ganze auch ausgesehen“, sagt Silke Tegenkamp von DB Training. Die interne Schulungssparte der Bahn hat sich deshalb bundesweit nach neuen Standorten umgesehen – und neben Bernau bei Berlin und Vallendar bei Koblenz eben Treuchtlingen gefunden. „Für uns waren die zentrale Lage und das vorhandene Angebot wichtig“, sagt Christof Beutgen, der Geschäftsleiter von DB Training.

Ab Montag sollen pro Jahr gut 1000 der bundesweit 3500 Auszubildenden im ersten Lehrjahr eine Woche in Treuchtlingen verbringen und am Programm „Sozial- und Methodenkompetenz-Training“ teilnehmen. Zwei Gruppen mit jeweils bis zu 25 Azubis wohnen für fünf Tage auf dem Campus und absolvieren theoretische und praktische Seminare. Dank der vorhandenen Ausstattung und der Ausrichtung des Adventure Campus habe Treuchtlingen gut gepasst.

Neue Übungsgeräte

Mehrere neue Trainingsgeräte hat die Bahn an der Hahnenkammstraße installieren lassen. So müssen die Teams zum Beispiel eine 3,60 Meter hohe Holzwand ohne Hilfsmittel überwinden, sich auf einem Drahtseil entlanghangeln oder eine Wippe ins Gleichgewicht bringen. „Alles ist darauf angelegt, dass die Azubis untereinander kommunizieren und planen“, sagt Trainer Enrico Müller über die Stationen. Nach den Übungen gibt es Nachbesprechungen, bei denen die Teamkompetenz und das Konfliktverhalten bewertet werden.

Die Trainer der Bahn sowie externe Seminarleiter kommen aus dem ganzen Land nach Treuchtlingen und werden für die Dauer der Seminare bleiben. Seit Juni 1997 gibt es dieses Programm schon, beim Rundgang können sich viele der geladenen Gäste und ehemaligen Bahn-Azubis noch an ihre Erfahrungen erinnern. Es soll helfen, die fachliche und soziale Entwicklung der Berufsanfänger zu prägen. „Das Programm wird aber ständig den neuen Gegebenheiten angepasst“, sagt Silke Tegenkamp. So spielten beispielsweise die Themen Migration und Digitalisierung in Betrieb und Gesellschaft eine Rolle.

Wie das mit der Digitalisierung konkret aussieht, können die Treuchtlinger wohl auch im Sommer im Stadtbild erleben. Denn dann sollen die Bahn-Azubis mit ihren hellgrünen Outdoorjacken, die sie zusammen mit den Schuhen reinigen und pflegen müssen, auch im Stadtbild auffallen. Am Standort Regensburg waren bislang Orientierungstouren in den Wäldern an der Tagesordnung. Aktuell arbeiten die Bahn-Trainer noch Routen mit den Förstern aus. Dabei schwebt ihnen eine digitale Schnitzeljagd vor, bei der auch Tablets und GPS-Geräte zum Einsatz kommen.

Was für die Azubis wegfällt, ist der Besuch im Nürnberger Verkehrsmuseum. Zwar sei der Ort von Treuchtlingen aus gut erreichbar; die Lehrlinge an den Standorten Bernau und Vallendar können jedoch nicht so einfach in die Noris kommen. Deshalb wurde das Verkehrsmuseum ebenfalls digitalisiert. Mit den Tabletcomputern können die Eisenbahner auf virtuelle Entdeckungstour gehen und müssen in der Gruppe Rätsel lösen.

Doch neben den ernsten Schulungen soll es auch genug Zeit für die Freizeit geben. Bei einem ersten „Probeschlafen“ war vor allem die hauseigene Kegelbahn beliebt. Zudem gibt es ein Fernsehzimmer fürs gemeinsame Fußballgucken und ein Bar. Neu ist eine 24-Stunden-Betreuung auf dem Campus, da viele Azubis noch minderjährig sind.

Für den Campus habe der Dauergast Bahn ebenfalls Vorteile, sagt Geschäftsführer Wolfgang Feldner. So wurden die 58 Einzelzimmer leicht modernisiert und mit Fernsehern ausgestattet. Zudem seien die Zimmer und Seminarräume durch die Bahn das ganze Jahr über ausgelastet. Die Campus-Küche wird nun wieder von einem Koch mit Personal betrieben, sodass es Mittag- und Abendessen gibt – wovon auch die Studenten und Mitarbeiter der Hochschule profitieren.

Auch Bürgermeister Werner Baum freut sich, dass Treuchtlingen in der bundesweiten Suche das Rennen gemacht hat. Gleichwohl verbindet er damit die Hoffnung, das dann wieder ein paar mehr Fernverkehrszüge am Bahnhof halten.

