Treuchtlingen: Bahnreisende bleiben in Aufzug stecken

TREUCHTLINGEN - Sieben Bahnreisende sind am Dienstagabend in einem Aufzug am Bahnhof steckengeblieben, als sie das Gleis wechseln wollten.

In diesem Aufzug am Treuchtlinger Bahnhof blieben am Dienstagabend sieben Personen stecken. © Benjamin Huck



Gegen 21.50 Uhr wurde die Treuchtlinger Feuerwehr darüber informiert, dass sich die Tür des Fahrstuhls nach der Abfahrt vom Bahnsteig 2/3 nicht öffnen lässt. Nachdem die Hinweise der Bahn zu einem Vorgehen in diesem Fall nichts gebracht hatten, rief die Feuerwehr den Notdienst des Aufzugherstellers in Nürnberg an, so Kommandant Andreas Berger, der vor Ort war. Auch der Notdienst konnte nicht weiterhelfen, weshalb die Feuerwehrleute die Fahrstuhltür mit einem Spreizer gewaltsam öffnen mussten.

Die sieben Personen konnten nach einer guten Stunde aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Sie blieben unverletzt und konnten ihre Reise mit gut zwei Stunden Verspätung fortsetzen. Warum der Aufzug streikte, ist bislang nicht bekannt, so Kommandant Berger. Das zulässige Maximalgewicht wurde nicht überschritten.

