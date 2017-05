Treuchtlingen: Burgtür aufgebrochen

Weitere Meldungen: Brummi war zu schnell – Hausverwalter beleidigt - Mauer touchiert - „Stolzen Papa“ angezeigt - Auto angefahren - Einbrüche am Hahnenkamm - vor 24 Minuten

TREUCHTLINGEN - Am vergangenen Freitagabend wurde auf der Burg Treuchtlingen ein Geburtstag gefeiert.

Symbolbild © TK



Symbolbild Foto: TK



Am Folgetag kontrollierte ein Verantwortlicher des Burgvereins das Burggelände. Dabei fiel ihm ein unbekannter junger Mann auf, der angab, berechtigt dort zu sein. Nach einem kurzen Gespräch wurde der Unbekannte des Geländes verwiesen. Später wurde eine beschädigte Tür festgestellt. Diese war aufgehebelt worden. Gestohlen wurde augenscheinlich nichts. Es entstand aber Schaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 09142/9644-0.

Brummi war zu schnell

TREUCHTLINGEN – Ein litauischer Kraftfahrer wurde am vergangenen Mittwoch gegen Mittag auf der Bundesstraße 2 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30 Jahre alte Mann die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 29 km/h überschritten hatte. Vor der Weiterfahrt musste er eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Hausverwalter beleidigt

TREUCHTLINGEN – Weil er sich von seinem Hausverwalter schlecht behandelt fühlte, hat ein 78-jähriger Treuchtlinger einen Zettel mit beleidigendem Inhalt außen an seine Wohnungstür gehängt, so dass der Verwalter es lesen konnte. Gegen den älteren Herren ermittelt die Treuchtlinger Polizei nun wegen Beleidigung.

Mauer touchiert

TREUCHTLINGEN – Am Freitagabend wurde ein grauer Audi in der Hochgerichtstraße beobachtet, als er beim Rangieren gegen eine Natursteinmauer schrammte und fortfuhr, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Mauer wurde durch den Rempler allerdings beschädigt. Der Halter des Fahrzeuges ist bekannt. Es folgt nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

„Stolzen Papa“ angezeigt

TREUCHTLINGEN – Einer Polizeistreife fiel am Freitagabend in der Ansbacher Straße ein Kleinkraftroller auf, der von einem Zwölfjährigen gefahren wurde. Als Sozius hatte er auch noch seinen sechsjährigen Bruder mit dabei. Das alles geschah unter Beobachtung des stolzen Vaters, der dies ermöglicht hatte. Den verantwortungslosen Vater erwartet jetzt eine saftige Anzeige.

Auto angefahren

TREUCHTLINGEN – Am Bad-Parkplatz in der Kästleinsmühlenstraße ist laut Polizeibericht ein unbekanntes blaues Auto gegen die Stoßstange eines geparkten Pkw gefahren. Schaden: rund 1500 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr.

Einbrüche am Hahnenkamm

URSHEIM/TRENDEL – In der Nacht auf Freitag gab es am Hahnenkamm zwei Einbrüche. Unbekannte drangen in das Feuerwehrhaus und in den Kindergarten in Ursheim ein. Sie gelangten über ein rückseitig gelegenes Fenster in das Gebäude, hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räume. Offensichtlich war Bargeld das Ziel des Einbruches. Es befand sich allerdings kein Geld im Haus. Schaden: rund 1000 Euro. Auch im Schützenhaus in Trendel versuchten die Einbrecher, etwas zu entwenden. Im rückwärtigen Bereich des Gebäudes wurde ein Fenster aufgehebelt, um ins Gebäude zu gelangen. Entwendet wurde auch hier scheinbar nichts. Am Fenster entstand Schaden in Höhe von 300 Euro.

pm