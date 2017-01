Treuchtlingen-Donauwörth: Landtag will mehr Züge

TREUCHTLINGEN - Der Wirtschaftsausschuss des bayerischen Landtags hat sich am Donnerstag für mehr Zugverbindungen am Wochenende zwischen Treuchtlingen und Donauwörth ausgesprochen. Zwar geht es zunächst nur um einen Prüfauftrag, die Landtags-Grünen sehen sich damit aber in ihrem vorausgegangenen Antrag bestätigt.

Der Bahnabschnitt Treuchtlingen-Donauwörth. Foto: Dollinger



Er freue sich, dass der Wirtschaftsausschuss den Antrag auf Taktverdichtung zwischen Treuchtlingen und Donauwörth einstimmig beschlossen habe, erklärte Markus Ganserer, verkehrspolitischer Sprecher der bayerischen Grünen. Den Prüfauftrag an die Bayerische Eisenbahngesellschaft wertet Ganserer als „eindeutig positives politisches Signal“, um die Taktlücke bald zu schließen.

Der Abschnitt Treuchtlingen-Donauwörth ist Teil der Hauptstrecke Nürnberg-Augsburg, der die zweitgrößte mit der drittgrößten Stadt Bayerns verbindet. Dennoch verkehren die Züge dort ab Samstag, 14 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen nur alle zwei Stunden. Für Ganserer ist das „ein unhaltbarer Zustand“.

Im Freistaat wird der Nahverkehr nach dem sogenannten Bayern-Takt organisiert. Demnach sollte auf allen Strecken von frühmorgens bis spätabends und auch an den Wochenenden mindestens ein Regionalzug pro Stunde fahren. Dies gilt nach Auffassung der Grünen auch für den ländlichen Raum. Gerade die Hauptstrecke zwischen Franken und Schwaben dürfe hier keine Ausnahme sein.

