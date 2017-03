Treuchtlingen: Ein Häschen in der Müllgrube

Kreative Kinder-Kunst: Kindergarten und Naturparkzentrum säuberten den Burgstall-Wald - 30.03.2017 10:55 Uhr

TREUCHTLINGEN - Ein Beuys am Burgstall? Ein etwas anderes Kunstwerk wendet sich derzeit mahnend an die Passanten im Wäldchen hinter der Schutzhütte auf dem Treuchtlinger Burgstall-Berg. Die Mädchen und Buben des dortigen Kindergartens haben aus Abfall und Beton einen Hasen kreiert, der Groß und Klein daran erinnern soll, die Natur nicht zu vermüllen.

Kein schöner Platz für ein Häschen: Der „Hase im Burgstall-Müll“ sitzt inmitten des Abfalls ... © privat



Kein schöner Platz für ein Häschen: Der „Hase im Burgstall-Müll“ sitzt inmitten des Abfalls ... Foto: privat



Schön ist er nicht, der „Hase im Burgstall-Müll“, wie die Kinder ihre Skulptur getauft haben. Aber lehrreich. Denn er hat eine Botschaft an all die Umweltsünder, die immer wieder ihre Flaschen, Büchsen, Plastikbecher und Zigarettenstummel auf dem Burg­stall-Berg verteilen: „Ihr wollt doch auch nicht im Müll leben, oder?!“

Denn das tun die Tiere im Burgstall-Wald, die unter dem Abfall leiden. Das sinnbildliche Häschen etwa verfängt sich in Plastikverpackungen, und auch die Katzen und Hunde der Anwohner schneiden sich an den Glasscherben.

... den die Kindergartenkinder bei ihren Streifzügen gefunden haben. © privat



... den die Kindergartenkinder bei ihren Streifzügen gefunden haben. Foto: privat



Darauf zu achten, lernen die Kindergartenkinder, wenn sie mit ihren Erzieherinnen um Leiterin Conny Fri­ckinger in Wald, Wiesen und Hecken des Burgstalls unterwegs sind. Seit Anfang März werden sie dabei einmal wöchentlich von Dr. Marlit Bauch und ihren Naturparkführern begleitet. Bei ihren Ausflügen stoßen die Knirpse regelmäßig auf achtlos weggeworfenen Müll. Vom Kaffeebecher bis zum Bril­len-Etui war da schon alles dabei.

Eine Auswahl dieser Dinge ist nun vor Ort im Burgstall-Wald zu sehen. Für das Gemeinschaftsprojekt mit dem Naturpark-Informationszentrum beschäftigten sich die Kinder ausführlich mit dem Thema „Müll“. Sie durchstreiften den Burgstall gezielt auf der Suche nach Weggeworfenem und übten, wie der Abfall richtig entsorgt wird. Außerdem überlegten sie gemeinsam, welche Gefahren der Müll für die Tiere des Waldes birgt.

Als Höhepunkt des Projekts entstand vergangene Woche der „Hase im Burgstall-Müll“. Dafür mischten die Mädchen und Jungen Beton an, formten daraus einen sitzenden Hasen und fixierten den gefundenen Abfall rund um die Skulptur. Wer das kritische Kinder-Kunstwerk besichtigen möchte, findet es auf dem Weg von der Stadthalle über den Altmühl- und Vitalpfad an der Burgstall-Quelle vorbei im Wald auf dem Bergrücken hinter der Schutzhütte. Auch in den nächs­ten Wochen sind die Burgstall-Kinder dort noch einige Male zusammen mit den Naturparkführern unterwegs.

Patrick Shaw/pm Treuchtlinger Kurier E-Mail