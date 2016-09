Treuchtlingen: Einbruch am hellen Tag

Täter erbeuteten mehrere Hundert Euro und flüchteten unerkannnt - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Am Donnerstagvormittag sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Adalbert-Stifter-Straße eingebrochen.

Symbolbild © pixabay



Im Zeitraum zwischen 7 und 13 Uhr schlugen der oder die Einbrecher ein Loch in die Scheibe der Terrassentür und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie alle Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Mit einer Beute von mehreren Hundert Euro Bargeld konnten die Täter unerkannt flüchten.

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet eventuelle Zeugen um Hinweise an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken, Telefon 0911/2112-3333.

Sieghard Hedwig/pm - Treuchtlinger Kurier