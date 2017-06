Treuchtlingen: Eine geballte Ladung Martin Luther

TREUCHTLINGEN - Am Montag, 26. Juni, macht die bayernweite Aktion "Wort.Transport." in Treuchtlingen Station. 30 Tage lang rollt die mit drei großen Lkw bestückte Roadshow zum 500-jährigen Reformationsjubiläum durch den Freistaat. Die Altmühlstadt ist die zweite Station. Am Festplatz erwartet die Gäste ein zwölfstündiges Fest in ökumenischer Ausrichtung mit vielen verschiedenen Elementen.

Die Luther-Bierdeckel werden am Montagabend für reichlich Gesprächsstoff sorgen. Ein Vorbereitungsteam kümmert sich darum, dass alles rund läuft: Pfarrer Walter Krewin, Pfarrerin Manuela Reißig, AfG-Teamleiter Martin Simon, Dekan Wolfgang Popp (hintere Reihe von links) sowie Religionspädagogin Nicole Heinrichmeyer, Dekanatsjugendreferentin Verena Elsterer und Pfarrerin Evelyn Rohne (vordere Reihe von links). Foto: Jürgen Leykamm



Initiiert hat die einmonatige Reise das in Nürnberg beheimatete Amt für Gemeindedienst in der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern (AfG). Beim evangelischen Dekanat Pappenheim rannte es mit dem Angebot offene Türen ein, als Veranstaltungsort stand schnell Treuchtlingen fest. Am Ort des Geschehens tummeln sich am Montag bereits um 7.30 Uhr die Helfer, um den Aufbau zu stemmen.

Richtig los geht es dann um 9.30 Uhr bzw. um 11.15 Uhr. Dann sind die Grundschulklassen zum Theaterstück „Martin trifft Luther“ eingeladen: 500 Schüler aus Treuchtlingen, Berolzheim, Langenaltheim, Pappenheim und Solnhofen können sich auf kurzweilige Weise mit dem Themenkomplex Glaube und Reformation auseinandersetzen. Natürlich gibt es auch Musik zu hören, es darf gebastelt werden, und es warten weitere Programmpunkte.

Ein riesiges Tagesprogramm

Am Nachmittag verteilen sich die Aktionen auf die Bühne des 40-Tonner-Showtrucks sowie den Festplatz. Dort hat Religionspädagogin Nicole Heinrichmeyer was ganz Besonderes auf Lager. Zwischen 13.30 und 19 Uhr ist dort Geocaching für Jugendliche angesagt. Hier kommen „Sprücheklopfer“ zu ihrem Recht.

Von 14 bis 17 Uhr können sich Kinder schminken lassen, und auf der Thesenwand der Evangelischen Jugend im Dekanat kann man sich auf die Spuren des Reformators begeben. Eigene Fotos und Gedanken darüber, wie man sich Glaube und Leben vorstellt, können hier angebracht werden.

Bei einer Teestation darf der Besucher auf kulinarische Suche gehen. Denn hier kommen die Kräuter aus „Katharinas Garten“ zur Anwendung. Als großer Hingucker wird sich wohl eine historische Druckerpresse erweisen; im Gedenken daran, dass über den Buchdruck das „Wort“ (Luthers Bibelübersetzung, die Ideen der Reformation) einen schnellen „Transport“ in ganz Deutschland erfuhr. Eine weltweite Ausstellung zum Jubiläum unter dem Titel „Here I stand“ ist zu bestaunen, und im „Raum der Stille“ in der „Autokirche“ lässt sich Ruhe für die Seele finden.

Natürlich mangelt es nicht an kalten Getränken, Kaffee und Kuchen aus allen Gemeinden des Dekanats. Zusätzlich ist der „Küchlewagen“ aus Wettelsheim mit seinen Köstlichkeiten präsent. Auf der Showbühne des großen Trucks legt indes um 14 Uhr die Bigband der Senefelder Schule los.

Im Anschluss kommt dann die Dame zu Wort, die der Reformator einst heiratete: Zum „Gespräch mit der Lutherin“ wird um 14.30 Uhr sowie um 16 Uhr geladen. Dazwischen ist um 15.30 Uhr „offenes Singen“ mit Kirchemusikdirektor Raimund Schächer angesagt. Ganz passiv darf sich der Gast dann um 17 Uhr zu Klavierbegleitung des Gesangs von Rebecca Häfele erfreuen. Im Anschluss wird Pfarrer Reinhard Kufeld um 17.30 Uhr eine Andacht halten.

Auf dem Festplatz eröffnet um 19.30 Uhr dann „Luther`s Biergarten“, der vom Stadthallenwirt versorgt wird. Es begrüßt Dekan Wolfgang Popp, es spielt der Bezirksposaunenchor. Für Gesprächsstoff sorgen dann die eigens entworfenen „Luther-Bierde­ckel“ mit Sprüchen des Reformators. Eine Tischrede um 20 Uhr, gehalten vom TK-Redakteur Hubert Stanka, soll daran erinnern, dass Luther die freie und kritische Meinung an seinem Tisch schätzte.

Es schließt sich um 20.30 Uhr eine satirische „Beffchen-Modenschau“ von Pfarrer Eberhard Hüttig an. Nach dem Auftritt des Bergsteigerchors erteilt Popp den Abendsegen.

Letztlich geht es bei der gesamten Veranstaltung auch um die Wiederentdeckung des eigenen Menschseins im Lichte des Schöpfers. Und das scheint bitter nötig, wie Pfarrer Martin Simon vom AfG erläutert: „Selbstoptimierung und Selbstinszenierung kosten wahnsinnig viel Kraft und treiben manchen in die Verzweiflung. Sie machen abhängig davon, wie „die anderen“ über mich urteilen. Die von Martin Luther wieder entdeckte „Rechtfertigung“ sagt: „Du bist Gott recht. Gott findet dich gut, so, wie du bist – er kennt dich ja auch sehr gut – auch dann noch, wenn er nicht alles gut findet, was du tust.“

