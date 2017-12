Treuchtlingen erhöht kräftig die Friedhofsgebühren

Sterben wird in der Altmühlstadt ab Januar 2018 teurer - vor 0 Minuten

TREUCHTLINGEN - Wer einen Angehörigen auf den Treuchtlinger Friedhöfen beerdigen möchte, muss künftig zwischen zehn und fast 80 Prozent mehr bezahlen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats einstimmig beschlossen und dem Stadtrat für dessen heutige Sitzung die Zustimmung zu einer neuen Gebührensatzung empfohlen.

Heckenschnitt auf dem Treuchtlinger Friedhof: Weil Unterhalt und Pflege immer teurer, die Gräber aber immer kleiner werden, müssen die Angehörigen Verstorbener künftig tiefer in die Tasche greifen. © Patrick Shaw



Heckenschnitt auf dem Treuchtlinger Friedhof: Weil Unterhalt und Pflege immer teurer, die Gräber aber immer kleiner werden, müssen die Angehörigen Verstorbener künftig tiefer in die Tasche greifen. Foto: Patrick Shaw



Zuletzt hatte die Stadt die Bestattungsgebühren auf den Gräberfeldern in der Eulenhofstraße sowie in Möhren, Dietfurt und Schambach vor fünf Jahren „angepasst“ (wie die Erhöhung im Verwaltungsjargon beschönigend umschrieben wird). Schon damals war die Kostensteigerung mit bis zu 54 Prozent erheblich. Grund dafür war, dass die Grabplatzgebühren die Ausgaben zu nicht einmal zwei Dritteln abdeckten. 215.000 Euro kosteten die Friedhöfe die Kommune damals jährlich, davon allein 140.000 Euro für die Pflege. Über die Gebühren kamen jedoch lediglich 139.000 Euro herein.

Durch die saftige Erhöhung hatte sich die Stadtkämmerei damals einen künftigen Kostendeckungsgrad von 90 Prozent erhofft. Die verbleibenden zehn Prozent Unterdeckung empfand man insofern in Ordnung, als „die Friedhöfe von den Bürgern auch als Begegnungsstätten genutzt werden“. Tatsächlich lagen die Einnahmen im laufenden Jahr 2017 jedoch erneut nur bei etwa 70 Prozent der Ausgaben. Dabei sind die Kommunen vom Staat gehalten, ihre Einrichtungen grundsätzlich kostendeckend zu führen.

An den Ausgaben liegt das aktuelle Defizit in Höhe von voraussichtlich 78.100 Euro (Rechnungsergebnis 2016: 68.700 Euro) allerdings nicht. Für die Friedhofspflege schlugen im vergangenen Jahr nur knapp 86.000 Euro und heuer sogar lediglich 71.000 Euro zu Buche. Wegen höherer Bestattungskos­ten sowie Abschreibungen und Zinsen liegen die Gesamtausgaben derzeit zwar trotzdem bei knapp 220.000 Euro (2016: 237.000 Euro). Das ist jedoch in etwa das Niveau der Vorjahre.

Massiv gesunken sind indes die Einnahmen. Das liegt laut Kämmerer Dominik Wenzel vor allem am Trend zu Urnenbegräbnissen. Im Jahr 2008 ließen sich noch 16 Treuchtlinger in Erd- und 22 Bürger in Urnengräbern bestatten, 2015 waren es nur noch sieben Erd- und 34 Urnenbeisetzungen. Da Urnengräber günstiger, die Unterhaltskosten aber konstant sind, verlief die letzte Gebührenerhöhung somit im Sand.

240 Euro mehr fürs Grab

Das normale Reihen-Erdgrab kos­tet auf den Treuchtlinger Friedhöfen künftig 880 Euro bei einer Mietzeit von 30 Jahren. Bisher waren es 640 Euro, vor zehn Jahren sogar nur 415 Euro. Für die Erdbestattung von Kindern unter zwölf Jahren werden 390 Euro fällig (bisher 280 Euro), und die 30-Jahres-Gebühr für ein einfaches Familiengrab schlägt künftig mit 1500 statt bisher 1380 Euro zu Buche. Ein Platz auf dem „Sternenkinderfeld“ für Ungeborene kostet weiterhin 100 Euro.

Deutlich teurer werden Urnenbestattungen. 15 Jahre Grabmiete gibt es hier für 675 Euro (bisher 450 Euro). Der Preis für Beisetzungen in der Urnenmauer steigt von 600 auf 750 Euro, und eine Baumbestattung verteuert sich von 640 auf 750 Euro. Den größten Preissprung gibt es bei Urnenringsegmenten, die künftig 795 statt bisher 450 Euro kosten.

Laut Kämmerer Wenzel unterscheiden sich die neuen Grundpreise allerdings nicht wesentlich von denen in den Nachbarstädten Gunzenhausen und Weißenburg. Dort ist die einfache Erdbestattung für 752 beziehungsweise 900 Euro zu haben, die Urnenbeisetzung für 751 beziehungsweise 560 Euro. Deutlich günstiger sind dort allerdings anonyme Urnen und Baumbestattungen, für die jeweils nur die Hälfte der Treuchtlinger Gebühren fällig ist, sowie Kinderbegräbnisse mit 339 beziehungsweise 240 Euro.

Für 2018 weist der Treuchtlinger Haushaltsansatz nun trotz der Gebührenerhöhung bei den Friedhöfen weiterhin einen Fehlbetrag von knapp 53.000 Euro aus. Deshalb gab es für die Ausschussmitglieder auch durchweg „keine Diskussion“, der neuen, dann ab Januar gültigen Satzung zuzustimmen.

Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail