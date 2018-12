Treuchtlingen: Familie hilft mit Nährprojekt in Paraguay

Die Hills unterstützen seit zehn Jahren bedürftige Menschen in dem südamerikanischen Land - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Heuer kann die Familie Hill einmal innehalten und das Weihnachtsfest in ihrer alten Heimat Treuchtlingen feiern. In den vergangenen Jahren haben die vier das Fest im südamerikanischen Paraguay verbracht, wo Sylvia und Norbert Hill ein Nähprojekt starteten, das heuer eine ganz besondere Eröffnung feierte: ein eigenes Nähzentrum.

Ein eigenes Nähzentrum – der große Wunsch der Hills ist heuer in Erfüllung gegangen. © Nähprojekt Limpio



Ein eigenes Nähzentrum – der große Wunsch der Hills ist heuer in Erfüllung gegangen. Foto: Nähprojekt Limpio



Der ganz große Wurf steht noch bevor. Doch die zarten und mutigen Anfänge bleiben natürlich nicht vergessen. Nun heißt es erst einmal Weihnachten feiern, im Frankenland. Ganz anders als in Paraguay, wo die Familie in Limpio, einem Vorort der Hauptstadt Asunción, lebt. Dort wird zum Gedenken an die Geburt Christ gerne gegrillt. Überhaupt wird das Fest eben „wie ein riesengroßer Geburtstag“ gefeiert, sagt Sylvia Hill. Da gehe es richtig rund und die Party erinnere dank vieler Knaller und Raketen eher an Silvester.

Bei den Hills aber wird dann doch eher typisch gefeiert, im familiären Rahmen unterm Baum, allerdings ohne Plätzchen. Bei Temperaturen wie sie in Deutschland im Hochsommer herrschen, kommen die nicht so richtig gut an. Sylvia selbst ist auch der Grund, warum diesmal nicht in Übersee gefeiert wird. Sie musste am Knie operiert werden. Erst im Januar geht es für die vier wieder nach Paraguay.

Lange vor der Weihnachtszeit haben sie sich in die alte Heimat aufgemacht um hier in Vorträgen über ihre Projekt zu berichten. Wie etwa an der Senefelder-Schule in Treuchtlingen. Dort erzählt Norbert auch ohne Umschweife von den Schwierigkeiten, die so ein „Leben in zwei Welten“ mit sich bringt. Den beiden Kindern im Teenager-Alter etwa bereitet das Pflegen von Freundschaften hierzulande verständlicherweise Schwierigkeiten. Den Eltern geht es nicht anders. Immer wieder heißt es Abschied nehmen.

Eine junge Dame aus Mazedonien, die in der „Sene“ zur Schule geht, kann das nur zu gut verstehen. „Ihr dürft uns gerne mal besuchen“, wecken die Hills dort die Abenteuerlust. Als sie von den Anfängen ihres eigenen großen Abenteuers erzählten, klingt das schier unglaublich. Es beginnt 2006 mit einem Anruf von Freunden aus Südamerika, in dem der Satz fällt: „Gott will Euch in Paraguay!“

Sylvia und Norbert nehmen dies als überzeugte Christen sehr ernst. Kurz darauf, so sehen es die beiden, wird in einer Predigt genau dieser Appell bestätigt. Sie packen ihre Sachen, verlassen ihr Domizil bei München und machen sich auf über den großen Teich. Als Lehrer sorgt der in Treuchlingen geborene Norbert Hill mit unterrichten für den Lebensunterhalt. Aber das Geld wird knapp.

Das Projekt zieht schnell Kreise

Dann die entscheidende Anfrage, ob sich denn die aus Donauwörth stammende Sylvia nicht an einem Nähprojekt beteiligen wolle. Nähen – das ist ihre große Leidenschaft, „trotzdem habe ich nein gesagt“, erklärt sie in der Sene, es sei ihr zuviel Verantwortung gewesen. Doch als ihr ein kleiner Start ermöglicht wird, sagt sie zu. 2009 unterrichtet sie eine Schülerin an einer Nähmaschine. Aber schnell zieht das Projekt weite Kreise. Auch weil die Idee dahinter funktioniert: Durch die Fähigkeit zu nähen sollen benachteiligte Frauen die Chance bekommen, sich ein Mikrobusiness aufzubauen oder in einer Schneiderei arbeiten zu können.

2011 ist es schon soweit, dass Sylvia Nählehrerinnen ausbildet, die als Multiplikatoren neue Dynamik erzeugen. Dank Sammlungen in Deutschland stehen für den Unterricht nun 150 Maschinen zur Verfügung. Es entsteht eine breite Palette an Produkten, die nach dem „Fair Trade“-Gedanken verkauft werden. In der Sene haben sie entsprechende Ware dabei. Und es kommt viel zurück. Die dortige „Eine-Welt-Gruppe“ hat 600 Euro aus den Erlösen ihrer eigenen Verkäufe dem Nähprojekt in Paraguay gespendet.

Doch es gibt ebenso Rückschläge. 2012 werden die Kursräume gewaltsam besetzt. Es folgt ein vierjähriger Kampf um sie und die Nähmaschinen. Das zwingt zu neuen Wegen, die die Hills auch gehen. Sie machen sich auf zu den weit entfernten Aché-Indianern, die das Angebot der Nähausbildung begeistert aufnehmen, die sie als Gebetserhörung empfingen. In diversen Schulen lehrt Sylvia bald das Nähen, ein Kinderheim gesellt sich dazu.

Heuer nun ist ein eigenes Nähzentrum in Limpio selbst entstanden: für Workshops, Verkauf oder Schulungen – auch für die etwas Wohlhabenderen. Die Erlöse hieraus fließen in die Angebote für die Armen. „Wir haben da eine Robin-Hood-Mentalität“, so Norbert Hill – aber beraubt wird natürlich niemand.

Haben in zwei Welten zu leben gelernt: Norbert Hill (zweiter von links) und Ehefrau Sylvia (dritte von links) sowie ihre Kinder Michael (links) und Rebecca (rechts). Hilfe aus Deutschland gab es im vergangenen Jahr von Lisa. © Nähprojekt Limpio



Haben in zwei Welten zu leben gelernt: Norbert Hill (zweiter von links) und Ehefrau Sylvia (dritte von links) sowie ihre Kinder Michael (links) und Rebecca (rechts). Hilfe aus Deutschland gab es im vergangenen Jahr von Lisa. Foto: Nähprojekt Limpio



Das Engagement der Hills steckt an. Lisa aus der Nähe von Heidelberg machte sich trotz ihrer gerade 19 Jahre schon nach Paraguay zum Helfen auf. Für die nächsten Jahre hat sie den Stab an die 26-jährige Damaris aus Stuttgart weitergegeben. Doch so schön das neue Zentrum ist – den Hills liegt vor allem die Arbeit im weit entfernten und armen Inland am Herzen. Derzeit werden von Sylvia und ihren 15 Mitarbeiterinnen drei Indianerstämme betreut und an 25 Kursorten 250 Frauen und Jugendliche unterrichtet.

Unterstützung aus der Region

Aus Deutschland gibt es vielfältige Unterstützung, etwa vom Nähzentrum Weißenburg mit seinem zweiten Standort in Roth. „Falls jemand uns seine gebrauchte Nähmaschine, Bügeleisen oder Nähzubehör spenden will, wäre das den Frauen in Paraguay eine große Hilfe“, so Norbert Hill. Die Nähmaschinen können in Weißenburg oder Roth abgegeben werden, eine Abholung lässt sich organisieren. Das große Ziel: „Wir wollen Nähzentren in allen Bundesländern Paraguays aufbauen, in sieben (von 18) sind wir schon präsent.“ Die Arbeit in Kinderheimen soll ebenso ausgebaut werden, derzeit engagieren sie sich in zwei Einrichtungen. So eröffnen sich neue Lebenschancen für die Bewohner, deren Eltern sich „im Gefängnis oder auf Drogenentzug“ befinden.

Bald wird es ein „Nähtutorial“ als Film geben, mit Ausschnitten aus dem Kursprogramm. Und der persönliche Weihnachtswunsch der Hills? „Dass die Weihnachtsbotschaft ‚Viele Menschen wollten Gott sein – aber nur ein Gott wurde Mensch!‘ lebendig bleibt in unserer so schönen Heimat.“ Und damit ist neben Deutschland wohl auch Paraguay gemeint.

Mehr Informationen unter http://naehprojektlimpio.blogspot.com/ oder per E-Mail an norbertsylviahill@gmx.de. Spendenkonto: DocAfrika International, Deutsche Bank München, BIC (Swift-Code): DEUTDEDBMUC, IBAN: DE57 7007 0024 0170 3107 00.

Jürgen Leykamm E-Mail