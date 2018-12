Treuchtlingen: Familie reist in Güterzug nach Deutschland

Frau blieb bei Halt in Treuchtlingen zurück - Mann und zwei Kinder in Würzburg gefunden - vor 37 Minuten

TREUCHTLINGEN - Eine Familie mit zwei Kindern aus Nigeria ist am Samstag mit einem Güterzug wohl illegal nach Deutschland eingereist. Eine Frau blieb nach einem Halt in Treuchtlingen, der Mann und zwei Kinder wurden in Würzburg entdeckt.

Zeugen hatten laut Bundespolizei am Samstagmorgen nahe Würzburg eine Person auf dem Dach eines Güterzugs entdeckt und die Beamten alarmiert. Die Bahn hat den aus Italien kommenden Zug dann zwischen Zell und Würzburg stoppen lassen. Polizei, Rotes Kreuz und Feuerwehr konnten den um Hilfe schreienden Mann mit einem Kleinkind und einem Säugling aus dem Waggon befreien.

Wie sich später herausstellte, war auch die Mutter der Kinder im Zug unterwegs, hatte aber den Zug an einem Halt im Bahnhof Treuchtlingen, wohl versehntlich, verlassen. Nachdem sich der Zug dort in Bewegung gesetzt hat, lief sie hinterher und stürzte. Sie kam mit Verletzungen an Hand und Schulter in eine Klinik.

Die Treuchtlinger Polizei hat die Frau aus Nigeria in eine Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Der Mann wurde nach der Befreiung in Würzburg zunächst in Gewahrsam genommen.

