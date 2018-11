Treuchtlingen: Fans halten 1860 München die Treue

DIETFURT - Einmal Löwe, immer Löwe: Fan des TSV 1860 München zu sein, ist nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig. Der Fanclub Jura-Süd aus Dietfurt ist das Leiden aber gewöhnt. Einmal pro Jahr treffen sich die Unterstützer in der Dorfschule. Ein Besuch.

Ob Klette, Sucht oder einfach nur Leidenschaft: Die Fans von 1860 können nicht ohne ihren Klub. „Es ist wie Religion“, sagt der Dietfurter Fanclub-Vorsitzende Herbert Neuwerth. Foto: Andreas Gebert/dpa



Nicholas Helmbrecht hat ziemlich gute Laune. „Setzen, Sechs!“, ruft der 23-jährige Fußballer von 1860 München dem Protagonisten des Rahmenprogramms zu, der ein bisschen so aussieht wie ein Cowboy und dessen, nun ja, gewöhnungsbedürftige Einlage wohl für die größte Gaudi an diesem Abend gesorgt hatte. Die Löwenfans des Fanclubs quittierten den Spruch des Youngsters jedenfalls mit grölendem Applaus. Es ging locker und lustig zu in der in der Schulstraße in Dietfurt, wo sich einmal im Jahr die eingefleischten Fans des ehemaligen Bundesligisten treffen. Bei Bier, zünftigem Essen und: einem etwas angeheiterten Cowboy, der einst auf Kreuzfahrten unterwegs war und nun in Dietfurt für die Stimmung sorgen sollte.

Fußball als Religion

In der alten Schule in Dietfurt ist die Fußball-Welt noch in Ordnung. Hier haben Fußballer und Fans gemeinsam Spaß, und hier reden die Sportler noch Klartext. So wie Helmbrecht, mit seiner etwas direkten Bewertung der Gaudi-Einlage. Der Fanclub-Treff ist also ein ziemlicher Kontrast zu dem, was man mittlerweile mit dem Fußball sonst so verbindet: Ein Geschäft. Nicht zuletzt nach den „Football-Leaks“-Enthüllungen, die jüngst im Spiegel erschienen und in denen es, knapp zusammengefasst, nur um drei Dinge geht: Geld, Gier und Mauscheleien.

Auch der TSV 1860 München kann ein Lied von diesem „Geschäft“ Fußball singen. Es gibt wohl keinen Traditionsverein in Deutschland, bei dem es in den letzten Jahren finanziell so turbulent zuging, wie bei den Löwen. Auch oder gerade wegen seines Inves­tors, dem jordanischen Geschäftsmann Hasan Ismaik. Nach dem Abstieg der Mannschaft aus der 2. Liga, verweigerte er die für eine Lizenz für die 3. Liga erforderlichen Zahlungen, sodass die Löwen in der Spielzeit 2017/18 in der Regionalliga antreten mussten. Eichstätt, Seligenporten, Buchbach und Illertissen hießen also fortan die Gegner, statt Borussia Dortmund, Bayern München oder Schalke 04. Mittlerweile sind die 60er nach dem Aufstieg aus der Regionalliga zumindest wieder im Profifußball angekommen.

Die Vergangenheit ist an diesem eisigen Abend in der alten Schule in Dietfurt aber kein Thema. Hier steht der Spaß im Vordergrund. „Einmal Löwe, immer Löwe“, formulierte es der Vorsitzende Herbert Neuwerth gleich zu Beginn in seiner Eröffnungsrede kurz und bündig und ergänzte: „Nur gemeinsam sind wir stark. Wir sind der zwölfte Mann der Mannschaft“. Der Fanclub-Treff in Dietfurt – ein Ort für Fußballromantiker. Vor 38 Jahren hat Neuwerth den Fanclub einst gegründet und solange steht er ihm auch vor. 1860, sagt er, ist für ihn „Religion“. Am Tisch ganz vorne sitzt auch sein Stellvertreter Thomas Frank, ein sogenannter „Allesfahrer“, der nicht nur die Heim- und Auswärtsspiele des Vereins besucht. Er fährt mit seiner Frau und seinem Bruder auch zur zweiten Mannschaft und zu Jugendspielen. „Er plant sogar seinen Urlaub für 1860“, sagt Neuwerth, denn auch die Trainingslager in südlicheren Gefilden will sich der 35-Jährige nicht entgehen lassen. Egal, in welcher Liga die Löwen spielen.

Herbert Neuwerth, der Vorsitzende, ist aber mindestens genau so besessen von seinem Lieblingsclub. Das sagt jedenfalls Jutta Schnell und die muss es wissen. Die offizielle Fanclub-Beauftragte des Vereins und Ehrenmitglied des Dietfurter Fanclubs macht ihren Job schon seit 20 Jahren. Sie habe auf solchen Versammlungen schon viele Fans kennen gelernt, aber Neuwerth sei wirklich speziell. „Es fehlt nur noch, dass seine Katzen auch 1860-Fans sind“, sagt sie. Seit dem 13. Lebensjahr drückt Neuwerth den Blauen die Daumen, das sei ihm in die Wiege gelegt worden. „Es ist ein bisschen wie eine Klette. Man kommt nicht davon los“, sagt er. Mit dem Verein hat er alles erlebt. Erfolge und große Niederlagen. Die schlimmste sei vor Jahren einmal der Absturz in die Bayernliga gewesen. „Aber das ist lange her“, sagt er.

Langsam geht es wieder aufwärts mit den Löwen. „Der zehnte Tabellenplatz in der 3. Liga kann sich sehen lassen“, findet Neuwerth und Tobias, ebenfalls 1860er durch und durch, pflichtet ihm bei: „Der Klassenerhalt ist das große Ziel.“ Man ist bescheiden geworden bei 1860. Natürlich sei die Zeit unter Werner Lorant, dem 1860er Erfolgs- und Kulttrainer, der den Verein zur Jahrtausendwende sogar bis in die Champions-League-Qualifikation gegen Leeds United geführt hatte, herrlich gewesen.

Echte Fannähe: Nicholas Helmbrecht und Noel Niemann vom TSV 1860 München kamen mit bester Laune nach Dietfurt. Foto: Micha Schneider



Geburtstagsständchen für die Spieler

Doch auch die harten Zeiten in der Regionalliga hätten durchaus ihren Charme gehabt, findet Tobias. Auch hier sei er zu Auswärtsspielen gefahren, weil er einige Spieler der jeweiligen Gegner sogar persönlich kannte. „Eigentlich ist es ganz egal wo sie spielen“, sagt der 28-Jährige. Wichtig sei es jetzt nur, dass man Ruhe in den Verein bringe, sagt Tobias, ehe er von einem Geburtstagsständchen unterbrochen wird.

Die Mitglieder singen für den Spieler Noel Niemann, der unter der Woche seinen 19. Geburtstag gefeiert hatte. Am Tisch ganz vorne hat er sichtlich Spaß an der Veranstaltung und flachst mit seinem Kollegen Nicholas Helmbrecht um die Wette. Für ihn dürfte es eine gänzlich neue Erfahrung gewesen sein, so ein Fanclub-Treffen. Schließlich ist er ein Spieler der Reservemannschaft, in der Bayernliga Süd, in der fünften deutschen Liga. Hier in Dietfurt sitzt mittlerweile eben kein gestandener Bundesligaprofi mehr, wie das vielleicht in den 90er Jahren noch der Fall gewesen wäre. Elf Tore in 13 Spielen hat Niemann letztes Jahr immerhin geschossen, Trainer Daniel Bierofka liebäugelte sogar, ihn für das damalige Regionalliga-Team zu nominieren. Zu einem Einsatz bei der „Ersten“ kam es seinerzeit aber nicht. Sein Kollege am Tisch vorne ist da doch noch einen kleinen Schritt weiter.

„Es war eine super Party“

Der 23-jährige Nicholas Helmbrecht hat zwar aktuell Verletzungsprobleme, zählt aber immerhin zum Profikader der Löwen und absolvierte im Aufstiegsjahr 19 Spiele für den Verein. Doch wer genau da vorne am Tisch neben Helmbrecht saß und Fragen beantwortete, das wusste Tobias dann auch gar nicht so genau. „Ich glaube das ist einer aus der 2. Mannschaft“, sagt er. Auch das war den Mitgliedern aber egal. Schließlich trugen beide einen blauen Trainingsanzug. Und noch viel wichtiger: den Löwen auf der Brust.

Wie es denn mit seiner Verletzung ausschaue und wie er das Regionalliga-Jahr und den Aufstieg erlebt habe, wollen die Mitglieder von Helmbrecht unter anderem wissen. „Ein geiles Jahr“, sei das trotz allem gewesen, auch wenn er in der Rückrunde leider verletzungsbedingt nicht häufiger zum Zug gekommen sei. Und: „Die Party war natürlich auch super“, sagt der Stürmer. Später, beim Herausgehen, als Helmbrecht gerade mit einigen Fans im Gespräch ist, will er noch wissen, wie man die Performance auf der Bühne gefunden habe.

Es ging jedenfalls nur um eines an diesem Abend. Um Fußball, und um die Liebe der Fans zu ihrem Klub. Mit viel Spaß und ohne die üblichen Fußballer-Phrasen. In Dietfurt, in der alten Dorfschule, scheint die Fußball-Welt tatsächlich noch in Ordnung zu sein.

