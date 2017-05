Treuchtlingen fehlen Flair und Wir-Gefühl

TREUCHTLINGEN - Stellt Euch vor, es ist Bescherung, und keiner geht hin: Ein trauriges Bild hat die Treuchtlinger Geschäftswelt bei der Ergebnispräsentation zur Umfrage "Wer weiter denkt, kauft näher ein" über die Kaufkraftströme und Attraktivität der Altmühlstadt abgegeben. Nicht ein einziger Einzelhändler wollte wissen, wie sich seine Kunden verhalten und wo es etwas zu verbessern gibt, obwohl Gewerbeverein und städtische Wirtschaftsförderung ausdrücklich zur Diskussion eingeladen hatten. Rund 2500 Euro hat sich die Stadt die Erhebung durch die Regionalberatung "Futour" kosten lassen.

Lebendige Treffpunkte, lauschige Ecken und eine stimmungsvolle Optik sind für eine attraktive Stadtmitte genauso wichtig wie das Warenangebot. In Treuchtlingen gibt es sie nur punktuell, wie etwa hier im Sommer auf dem Wallmüllerplatz. © Patrick Shaw



Die Älteren sind leidlich zufrieden, die Jungen wollen ihre Stadt aktiv verändern. Die Generation dazwischen stellt Treuchtlingen dagegen weder gute Noten aus, noch ist sie sonderlich optimistisch. Das ist eine Erkenntnis aus der Studie, die Futour-Berater Dieter Popp aus Haundorf vorstellte.

Knapp 400 Treuchtlinger, etwa drei Prozent der Bevölkerung, hatten sich 2016 an der freiwilligen Befragung beteiligt. Angesichts des umfangreichen Fragebogens ein guter Wert, wie der Regionalmanager erklärte. In Gunzenhausen, wo die Agentur parallel tätig war, waren es rund vier Prozent. Knapp ein Drittel der Teilnehmer in Treuchtlingen war jünger als 30 Jahre.

Die schlechtesten Noten erhält die Altmühlstadt für das Flair in der Stadtmitte. Weniger als ein Viertel der Bürger hält es für gut oder sehr gut. „Hier ist Handlungsbedarf“, betont Popp. Am besten schneidet Treuchtlingen in den Kategorien „Einkauf des täglichen Bedarfs“ (77 Prozent sehr gut/gut), Sicherheit (71 Prozent) und Sauberkeit (65 Prozent) ab. Die zwei letzteren Werte sind deutlich besser als in vergleichbaren Kommunen.

Weit auseinander geht die Meinung dagegen bei der Qualität des Warenangebots. Während von den unter 60-Jährigen nicht einmal jeder Dritte zufrieden damit ist, sind es bei den älteren Kunden 68 Prozent. Die öffentlichen Dienstleistungen loben 64 Prozent der Treuchtlinger – laut Popp ein Zeichen dafür, dass „das Wohlfühlambiente viel besser ist als das optische“.

Eine weitere Diskrepanz tut sich beim Zusammenhalt auf. 60 Prozent der Altmühlstädter halten das Vereinsleben für sehr gut oder gut, aber nur 28 Prozent das Wir-Gefühl. „Gunzenhausen ist da aber auch nur marginal besser“, relativiert der Regionalberater. Und immerhin erwarte jeder Fünfte für die Zukunft eine Verbesserung.

Erstaunlich findet Popp die relativ schlechten Noten für das Treuchtlinger Freizeit- (38 Prozent sehr gut/gut) und Kulturangebot (40 Prozent). „Von außen betrachtet erscheint mir das deutlich attraktiver“, meint er mit Blick auf den Bayerischen Abend, das Freiluft-Kino, das Rathaus-Open-Air, die Matineen, die „Kuturschmankerl“ und viele weitere Veranstaltungen sowie die öffentlichen Sportstätten der Hochschule. „Entweder die Leute nehmen das Angebot zu wenig wahr, oder sie haben eine andere Definition von Kultur“, so der Experte.

Therme gefällt, Gastronomie nicht

Ebenfalls überraschend ist die mit 57 Prozent durchaus hohe Zustimmung zur Therme. Sie geht Popp zufolge auch mit Optimismus einher, dass der aktuelle Umbau der richtige Schritt ist. Nachvollziehbar ist nach Ansicht des Fachmanns das eher schlechte Urteil der Bevölkerung über das gastronomische Angebot (38 Prozent sehr gut/gut).

So benoten die Treuchtlinger ihre Stadt. © NN-Infografik



Vier Hauptwünsche liest das Beratungsbüro aus diesen und vielen anderen Zahlen der über 400-seitigen Auswertung ab: verlässlichere Ladenöffnungszeiten, höherwertige Angebote, eine bessere Gastronomie und ein attraktiveres Ambiente in der Innenstadt. Konkret schlägt Popp den Einzelhändlern vor, sich auf zwei feste Öffnungszeiten zu einigen und die Geschäfte entsprechend zu markieren. Beim Freizeitangebot wünschen sich die Treuchtlinger zudem mehr Open-Air-Konzerte und einen übersichtlicheren Terminkalender. „Hier wäre ein Kulturdialog sinnvoll“, so Popp.

Wer mit seiner Stadt unzufrieden ist, kauft andernorts ein. Aber wo? Auch das wollten die Macher der Umfrage wissen. So fahren 21 Prozent der Treuchtlinger zum Wochenmarkt nach Gunzenhausen und 18 Prozent nach Weißenburg, während nur 43 Prozent dem eigenen Markt treu sind.

Dennoch ist die Kaufkraft-Bindung in der Altmühlstadt mit insgesamt 58,2 Prozent und sogar 83 Prozent beim täglichen Bedarf nicht allzu schlecht. Größter Konkurrent ist zwar erwartungsgemäß das Internet, aber noch nicht in dem Maß wie in anderen Kleinstädten. 18,9 Prozent der Kaufkraft gehen den Einzelhändlern durch Online-Bestellungen verloren, insbesondere bei Büchern, Sport und Musik. „Die 20 Prozent werden wir aber noch deutlich überschreiten“, warnt Popp. Nicht mehr nur die Jugend, sondern alle Bürger unter 60 Jahren seien mittlerweile sehr Internet-affin.

Hier geben die Treuchtlinger ihr Geld aus, wenn sie nicht zuhause einkaufen. © NN-Infografik



Zweiter Magnet abseits der Altmühl­stadt ist Weißenburg mit 11,7 Prozent Abfluss. Hier schlagen vor allem die großen Baumärkte zu Buche. Im Nürnberger Raum landet dagegen nur jeder fünfzigste Euro aus Treuchtlingen. Allerdings variieren die Zahlen je nach Branche stark. So kauft etwa jeder dritte Treuchtlinger seine Schuhe vor Ort sowie immerhin jeder achte in Nürnberg, Weißenburg und online. Bei Foto- und Optikartikeln spielen die Nachbarstädte indes kaum eine Rolle, das Internet aber eine umso größere. Wer Lebensmittel braucht, geht mehrheitlich in die örtlichen Supermärkte, Bäcker- und Metzgereien, während die Abwanderung bei Kleidung besonders groß ist (21 Prozent Nürnberg, 18 Prozent Weißenburg, 33 Prozent online).

Auch zum reinen Bummeln ohne Kaufabsicht lädt Treuchtlingen eher nicht ein. Nur jeder zehnte Bürger kommt häufiger auf diese Idee, während 27 Prozent dazu regelmäßig nach Nürnberg fahren, 15 Prozent nach Weißenburg und jeder Zwanzigste nach Ingolstadt. Gunzenhausen liegt bei den Kinobesuchen mit 24 Prozent ganz vorn, gefolgt etwa gleichauf von Weißenburg und Treuchtlingen.

Die Jungen wollen etwas erleben

Zusammenfassend stellt „Futour“ für die Altmühlstadt „eine relativ hohe Bindung und Zukunftserwartung der Generation bis 30 Jahre, eine hohe Standort-Flexibilität bei den Bürgern bis 45, eine zunehmende Online-Affinität bis 60 Jahre und abgesehen von Weißenburg relativ wenig Kaufkraftabfluss ins unmittelbare Umland“ fest. Um die Stadtmitte als Einkaufsort zu erhalten, brauche sie mehr Aufenthaltsqualität, attraktivere Gaststätten und eine bessere Vernetzung mit den Gewerbegebieten.

Tatsächlich stellt sich den Diskussionsteilnehmern zufolge aber auch die Frage, welche Zukunft das Einkaufen im Laden um die Ecke überhaupt noch hat. So kommt der Einzelhandel in größeren Studien über die Erwartungen junger Leute für die „Stadtmitte der Zukunft“ laut Popp oft überhaupt nicht mehr vor. Der Trend gehe eher in Richtung einer „Event-Zone“ mit Kneipen, Cafés, Diskotheken und – wenn überhaupt – Läden, in denen regelmäßig etwas geboten ist.

Denkbar sind dem Experten zufolge auch gemeinsame „Showrooms“, um Produkte auszustellen, die die Kunden dann aber später online (und dennoch bei den örtlichen Händlern) bestellen. Dies sei vielleicht auch eine Lösung für das Problem zu hoher Pachten, da immer weniger Läden eigentümergeführt seien. „In der Stadt muss Leben sein“, so das Fazit des Beraters.

