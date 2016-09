Treuchtlingen: Fünf Jahre Partnerstadt mit Bonyhád

TREUCHTLINGEN - Zum Abschluss der Jubiläumsfeierlichkeiten im Zusammenhang mit der Städtepartnerschaft zwischen Treuchtlingen und Bonyhád werden die "Seven Club Singers“ aus der Partnerstadt am Samstag, 1. Oktober, um 19 Uhr im Kulturzentrum Forsthaus ein Konzert geben.

Das Vokal-Ensemble "Seven Club Singers“ ist in Treuchtlingen längst kein unbekanntes mehr. Foto: Privat



Ein Rückblick: Als 1990 die Senefelder-Schule einen Schüleraustausch mit dem ungarischen Petöfi-Sándor-Gimnázium in Bonyhád (Bonnhard) begann, dachte niemand daran, dass diese Beziehung bis heute bestehen und regelmäßig gepflegt würde. So ist zurzeit wieder eine Schülergruppe zum Austausch in Ungarn. Der Gegenbesuch wird im Frühjahr 2017 erfolgen. Die freundschaftliche Beziehung zwischen beiden Schulen wurde erweitert, indem die Städte Treuchtlingen und Bonyhád 2011 ebenfalls eine Partnerschaft eingingen. Das fünfjährige Bestehen dieser Verbindung wurde heuer gefeiert. Dazu empfing die Stadt im Juli eine Abordnung aus Bonyhád. Eine Treuchtlinger Gruppe war im August zum Gegenbesuch in Ungarn.

Bei ihrem Konzert im Forsthaus wird die Vokalistengruppe, die in Treuchtlingen bereits öfters Gottesdienste musikalisch gestaltet hat, das Publikum auf einen bunten Streifzug durch die ungarische und internationale Musikwelt mitnehmen. Der Eintritt ist frei, Spenden für die Fahrtkosten werden jedoch gern angenommen.

