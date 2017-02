Treuchtlingen: Gefällte Bäume und gehfaule Bürger

TREUCHTLINGEN - Gefällte Bäume und gefüllte Parkplätze haben den Treuchtlinger Stadtrat beschäftigt.

Kein „Grüner Platz“ mehr: Der Kahlschlag zwischen Bahnhofstraße und Fischergasse läutet Anfang Februar die Umgestaltung der Treuchtlinger Stadtmitte ein. © TK-Archiv / Patrick Shaw



Altbürgermeister Wolfgang Herrmann (CSU) beklagte, dass auf dem „Grünen Platz“ zwischen Bahnhofstraße und Fischergasse alle großen Bäume gefällt wurden (wir berichteten). Ebenso kritisierte er, dass am Nilpferd-Brunnen im Ziegelhüttenweg eine große Lärche und am Friedhof ein schöner Rotdorn verschwunden seien.

Rathauschef Werner Baum erklärte, dass die Rodung des „Grünen Platzes“ zur Umsetzung des neuen Konzepts für die Stadtmitte notwendig gewesen sei. Der Bereich erhalte dadurch natürlich ein anderes Gesicht, werde aber auf jeden Fall wieder begrünt.

Zur Lärche am Nilpferd-Brunnen erläuterte Baum auf Nachfrage unserer Zeitung, dass diese nach Auskunft der Stadtgärtner bereits vor drei oder vier Jahren auf ausdrücklichen Wunsch der Patrich-Bewohner gefällt worden sei. Das Areal sei aber mit Blumen und Stauden neu bepflanzt worden.

Hier zugeparkt, dort leer

Das Thema Parkplätze sprach Maria Scherer (SPD) an. Sie bedauere, dass in der Kanalstraße so viele Autos stünden, während etwa vor der Stadthalle alles leer sei. Laut Baum ist dieses Problem bekannt. Er sei der Ansicht, dass auch die städtischen Bediensteten ruhig ein paar Schritte laufen könnten. In Treuchtlingen gebe es so viele Parkplätze in der Innenstadt wie sonst fast nirgends. Als Beispiele nannte er die Flächen am Stadtpark, am Schloss und am alten Bauhof.

Wolfgang Herrmann sprang seinem Nachfolger zur Seite und mahnte, dass auch die Lehrer der Senefelder-Schule zu dem Problem beitrügen. Sie würden rund ums Schloss alles „zuparken“, während es ein paar Schritte weiter am alten Bauhof einen großen Parkplatz gebe.

Andiskutiert wurde noch die Situation während der Heimspiele der Vfl-Baskets, da dort bereits Strafzettel verteilt worden seien. Diese habe aber nur erhalten, wer in einer Feuerwehrzufahrt gestanden sei.

Hubert Stanka / Patrick Shaw