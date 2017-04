Treuchtlingen geht zum neunten Mal auf „Kulttour“

Zwölf Bands und ein DJ rocken die Stadt – Von AC/DC bis Salsa und Elektro bis Blues

TREUCHTLINGEN - Dreideutig und zum neunten Mal: Am Samstag, 22. April, ist wieder „Kulttour“ in der Altmühlstadt. Das sind Musikkultur, Kneipentour und Kult für Jung und Alt zugleich. Zwölf Bands und ein DJ musizieren an 13 Orten in der Treuchtlinger Stadtmitte – von Kneipen, Restaurants und Cafés über das Kino und die Stadthalle bis hin zur Lambertuskirche.

Bei der großen Aftershow-Party ab Mitternacht in der Stadthalle macht die Party-Coverband „Next Generation“ aus dem Eichstätter Raum mit Rock und Pop von ZZ Top bis hin zu aktuellen Charts die Nacht zum Tag. Foto: PR



Letzteres ist ein Novum. Erstmals macht die Kulttour in Kooperation mit der katholischen Gemeinde und dem Autohaus Bierschneider in einem Gotteshaus Station. Mit Cobario aus Wien ist in St. Lambertus ein Hochkaräter der Weltmusik zu Gast (wir berichteten). Das mehrfach ausgezeichnete Trio (zwei Gitarren und Geige) verzaubert mit verträumter Klassik, energiegeladenen Zigeunerweisen und virtuosen Soli, die an südamerikanische Wüste, irische Hügel und Wiener Kaffeehaus erinnern.

Aber auch alle anderen zwölf Kneipenkonzerte sind überaus hörenswert – ob Bob-Music mit Bob-Dylan-Klassikern im Restaurant Delphi, Wolfgang Kalb mit traditionellem Blues und Gospel im „La Piazetta“, die Lokalmatadoren von Oceanside mit Akustik-Pop im Café San Marco oder die Bursting Pipes mit kraftvollem oberpfälzer Rock im Café Schmidt. Mit Chico Diaz Salsaborrr kommen Salsa, Merengue und Latin-Pop in die Wallmüller-Stuben, italienisch-emotional wird es mit Sound Transit im „Grünen Baum“, AC/Eazy rocken à la Angus Young im Aksu-Grill, und der Wilde Pilger besucht mit Gitarren-Pop und Folk das Café Lebenskunst. Letzteres ist übrigens ebenfalls neu als Gastgeber dabei.

Rock, Pop und Oldies mit zwei Treuchtlinger Urgesteinen sind darüber hinaus beim Auftritt von InTakt im Everest-Grill zu hören. Und ein Stilmix von Country bis Folk erwartet das Publikum von „Mike & Mini“ alias Michael Hempel und Marina Herderich im Kino Central. Für Freunde der elektronischen Musik legt außerdem DJ RoomFour beim „elektronischen Stammtisch“ im „El Picante“ Deep­House und Elektro auf.

Los geht es in allen Lokalen zwischen 20 und 20.30 Uhr. Das große Finale in der Stadthalle bestreitet schließlich die Eichstätter Party-Coverband Next Generation, die ab Mitternacht mit Rock und Pop von ZZ Top bis hin zu aktuellen Charts die Nacht zum Tag macht. Bis kurz nach 5 Uhr können die Besucher dort durchtanzen und -feiern – dann fährt der letzte Bus zurück in die Nachbarorte (Plan: siehe unten ).

Hauptorganisator ist wie in den Vorjahren Holger „Holm“ Maurer, der insbesondere der Stadt Treuchtlingen für das gute Miteinander dankt. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 9,50 Euro (inklusive Bustransfer) in allen beteiligten Lokalen sowie bei Buch Meyer und der Agip-Tankstelle in Weißenburg. An der Abendkasse kos­ten die Kulttour-Karten zwölf Euro.

Busfahrplan zur Stadthalle

Tour 1: 19 Uhr ab Weißenburg (Busbahnhof) über Dettenheim (19.08 Uhr, Haltestelle), Schambach (19.15 Uhr, Maibaum) und Dietfurt (19.25 Uhr, Haltestelle B 2); zurück um 5.15 Uhr.

Tour 2: 19.35 Uhr ab Markt Berolzheim (Stöhr) via Wettelsheim (19.45 Uhr, Spahr), Bubenheim (19.50 Uhr, Maibaum) und Graben (19.55 Uhr, Kirche); zurück um 2.15 Uhr.

Tour 3: 20.15 Uhr ab Osterdorf (Landjugend) über Pappenheim (20.25 Uhr, Steil), Solnhofen (20.35 Uhr, Birkenhain) und Zimmern (20.43 Uhr, Hollerstein); zurück um 3 Uhr.

Tour 4: 19.15 Uhr ab Möhren (Grüner Baum) via Gundelsheim (19.25 Uhr, Dorfplatz), Rehlingen (19.35 Uhr, Haltestelle), Büttelbronn (19.40 Uhr, Kreuzung) und Langenaltheim (19.45 Uhr, RaiBa); zurück um 3.45 Uhr.

Tour 5: 20.20 Uhr ab Auernheim (RaiBa) über Windischhausen (20.25 Uhr, Knoll), Falbenthal (20.30 Uhr, Mitte) und Wettelsheim (20.35 Uhr, Geißelmeier); zurück um 4.30 Uhr.

