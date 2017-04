Treuchtlingen: Geld für Wasser, Strom, Wärme und Salz

Werk- und Bäderausschuss vergab Arbeiten an Hochbehälter, Leitungen, Schule und Bad - vor 54 Minuten

TREUCHTLINGEN - Einen dicken Batzen Geld kosten die Treuchtlinger Stadtwerke die Sanierung der Trinkwasseranlage, die Erschließung der neuen Bauplätze im Wohngebiet „Winkel Süd“, der Stromleitungsbau zwischen Dietfurt und Haag, die Fernwärme-Anbindung der neuen Senefelder-Schule und der Umbau der Altmühltherme. In seiner jüngsten öffentlichen Sitzung vergab der Werk- und Bäderausschuss des Stadtrats mehrere Aufträge dafür.

Auch der Umbau der Altmühltherme war erneut Thema bei der jüngsten Sitzung des Werk- und Bäderausschusses. © Patrick Shaw



Auch der Umbau der Altmühltherme war erneut Thema bei der jüngsten Sitzung des Werk- und Bäderausschusses. Foto: Patrick Shaw



Die Sanierung des Hochbehälters am Nagelberg schreitet voran. Im Zuge der Modernisierung wird auch der Ortsteil Schambach an das Treuchtlinger Trinkwassernetz angeschlossen. Die Übergabestelle für das lebensspendende Nass, das der Wasserzweckverband Fränkischer Wirtschaftsraum (WFW) aus dem Lech-Gebiet in die Altmühlstadt leitet, befand sich bisher ebenfalls im Hochbehälter. Nun wird sie in ein eigenes Gebäude im Tal verlegt.

Dessen Bau übernimmt gemäß Beschluss des Ausschusses die Treuchtlinger Firma Simon Hüttinger. Auf rund 237.000 Euro beläuft sich der Auftrag. Die Elektroinstallation erledigt die Firma G+T Automation aus Schwarzenbruck für gut 29.000 Euro. Die Vergabe des Innenausbaus vertagte das Gremium, weil noch Unterlagen fehlen. Rund 400.000 Euro soll die neue Übergabestation am Ende kosten.

Für die geplante Erweiterung des Baugebiets „Winkel Süd“ um zwölf Grundstücke (wir berichteten) steht der Bau der Zuleitungen für Wasser, Strom und DSL an. Die Firma Münsinger aus Tagmersheim erhielt hierfür den Zuschlag. Mit knapp 137.000 Euro bleibt sie weit unter dem vorgesehenen Budget von 306.000 Euro.

Dreieinviertel Kilometer Stromkabel sind für den Anschluss der Trafostation Haag über Neufang und Gut Hürth an die Station bei der Firma Frankenschotter nahe Dietfurt zu verlegen. Die neue 20-Kilovolt-Trasse soll die Versorgung sicherer machen und zugleich die Glasfaser-Anbindung in Richtung Gundelsheim einläuten. Mit rund 238.000 Euro gab hier die Firma Schmidtkonz aus Rehlingen das günstigste Angebot ab und erhielt den Auftrag. Im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sind dafür 380.000 Euro zuzüglich 120.000 für die neue Trafostation eingeplant.

Zum Beheizen der im Bau befindlichen neuen Senefelder-Schule wird diese demnächst per Fernwärmeleitung an die Altmühltherme angeschlossen. Dazu müssen Rohre vom Bad unter der Altmühl hindurch zur Bürgermeister-Döbler-Allee verlegt werden. Die Nürnberger Firma Brochier will dies für gut 193.000 Euro umsetzen, was in etwa dem vorgesehenen Budget entspricht und die Zustimmung des Ausschusses fand.

Im Zuge der Modernisierung der Therme entsteht schließlich auch ein neuer „Himalaya-Salzraum“. Seinen Bau übernimmt die Firma KönigsSalz aus Weigendorf für 58.000 Euro. Das sind zwar 8000 Euro mehr als geplant, da es jedoch nur zwei Bewerber gab, hatte der Ausschuss keine Alternative.

Bilderstrecke zum Thema Großbaustelle Senefelder-Schule Am Neubau der Treuchtlinger Senefelder-Schule wird derzeit fleißig gewerkelt. Zusammen mit den Verbandsräten haben wir einen Blick hinter die Kulissen und in den Rohbau des ersten Bauabschnitts geworfen.



Patrick Shaw Redaktion Treuchtlinger Kurier E-Mail