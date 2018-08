Treuchtlingen: Gestohlene BMW in Hessen entdeckt

Fahrzeuge wurden Sonntagnacht in Treuchtlingen entwendet - Keine Spur von den Tätern - vor 55 Minuten

TREUCHTLINGEN/LIMBURG - Die zwei in der Nacht von Sonntag auf Montag vom Gelände eines Autohändlers in Treuchtlingen gestohlenen BMW sind am Dienstag in Limburg an der Lahn (Hessen) wieder aufgetaucht.

Unbekannte waren in das Büro des Händlers in der Wettelsheimer Straße in Treuchtlingen eingebrochen, hatten die Schlüssel an sich genommen und die zwei BMW im Wert von zusammen 45.000 Euro gestohlen. Am Dienstag entdeckten Beamte der Polizeidirektion Westhessen die beiden Fahrzeuge im Stadtgebiet von Limburg an der Lahn. Die beiden Autos wurden sichergestellt und nach Spuren untersucht. Sie kommen danach wieder zu ihrem rechtmäßigen Eigentümer.

Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/2112-3333.

