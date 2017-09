Treuchtlingen: Gleich vier Autounfälle am Montag

Insgesamt sechs Verletzte und über 20.000 Euro Sachschaden - 05.09.2017 12:43 Uhr

TREUCHTLINGEN - Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei hatten am Montag einiges zu tun: Insgesamt vier Mal krachte es bei Unfällen in der Altmühlstadt.

Bei dem Zusammenstoß an der Sägmühle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. © Feuerwehr Stadt Treuchtlingen



Bei dem Zusammenstoß an der Sägmühle entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Foto: Feuerwehr Stadt Treuchtlingen



Gegen 19.20 Uhr fuhr ein 53-jähriger Treuchtlinger mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine von Möhren in Richtung Treuchtlingen. An der Sägmühle missachtete er beim Einfahren in die Staatsstraße die Vorfahrt einer 57-Jährigen aus Daiting, die mit ihrem Auto von Treuchtlingen kommend in Richtung Heusteige abbog. Die Fahrzeuge stießen frontal zusammen, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Beide Fahrer wurden leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Klinikum nach Gunzenhausen gebracht.

Unaufmerksamkeit an der Heusteige

Gegen 16 Uhr waren zwei Autos auf der Heusteige unterwegs und wollten auf die Bundesstraße 2 in Richtung Süden auffahren. Der erste Wagen, besetzt mit fünf Personen aus Buttenwiesen und Heidenheim – eine 32-jährige Frau und vier Kinder im Alter von 3 bis 14 Jahren –, musste verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte der nachfolgende 25-jährige Langenaltheimer zu spät und fuhr auf das Auto auf. Die Frau im ersten Fahrzeug und deren dreijährige Tochter wurden bei dem Aufprall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro.

Überraschung an der Schambachkreuzung

An der Schambachkreuzung wollte eine 57-jährige Treuchtlingerin gegen 12.30 Uhr mit ihrem Auto auf die B2 in Richtung Weißenburg auffahren. Sie hielt ihren Wagen an der Haltlinie an. Damit hatte die nachfolgende 76-jährige Weißenburgerin nicht gerechnet und fuhr mit ihrem Auto auf. Die Treuchtlingerin und ihre 31-jähige Beifahrerin wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Hoher Schaden in der Köblerfeldstraße

Bereits am morgen, gegen 10.30 Uhr, ramponierte ein 77-jähriger Treuchtlinger sein Auto. Bei Bauarbeiten in der Köblerfeldstraße stellte ein Bauarbeiter seinen Radlader auf der halbseitig gesperrten Fahrbahn ab. Der Autofahrer wollte an der Engstelle vorbei und fuhr deshalb auf dem Bordstein. Als der Reifen von der Kante rutschte, streifte der Wagen den Radlader und wurde an der gesamten Seite zerkratzt. Am Radlader entstand nur geringer Schaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt 5500 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.