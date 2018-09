Treuchtlingen: Herbstlichter in der neuen Innenstadt

Bei der langen Einkaufsnacht am 21. September wird Fertigstellung der Bahnhofstraße gefeiert - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Treuchtlingen feiert am Freitag, 21. September gleich doppelt. Neben der langen Einkaufsnacht "Herbstlichter" wird auch die umgebaute Innenstadt offiziell eingeweiht.

Im vergangenen Jahr herrschte bei den Herbstlichtern noch Baustellenatmosphäre. Bei der diesjährigen Auflage am Freitag, 21. September, wird nun die Fertigstellung der neugestalteten Innenstadt gefeiert. © Archivfoto: Benjamin Huck



Nach über einem Jahr Bauzeit ist die modernisierte Innenstadt nun fast fertig. Neben einem Abschnitt der Bahnhofstraße samt neuem Partnerschaftsplatz wurde vor allem der Wallmüllerplatz komplett umgestaltet und soll für mehr Aufenthaltsqualität sorgen. Der Gewerbeverein und die Stadt Treuchtlingen laden heuer deshalb gemeinsam ein, die neue Mitte kennenzulernen.

Mit einem Festakt auf dem Wallmüllerplatz um 17 Uhr, begleitet von der Stadt- und Jugendkapelle Treuchtlingen, wird die Fertigstellung der Innenstadtmodernisierung mit Bürgern und geladenen Gästen gefeiert. An einem gemeinsamen Stand der Stadtverwaltung, der Kur- und Touristinformation und des Umweltzentrums Naturpark Altmühltal kann man sich über aktuelle Veranstaltungen informieren oder den neu gestalteten Treuchtlingen-Pin mit dem Stadtfuchs als Andenken erwerben.

Ab 18 Uhr haben dann Geschäfte, Unternehmen und Gastronomen ein vielfältiges Programm geplant. Über 40 Beteiligte in der Bahnhofstraße, am Wallmüllerplatz, in der Hauptstraße und am Rathausplatz heißen die Besucher in ihren Läden oder an den Ständen willkommen. Auch die Treuchtlinger Stadtbibliothek ist mit einigen Programmpunkten und Livemusik dabei.

In diesem Jahr stehen die Treuchtlinger Herbstlichter ganz unter dem Thema „Illumination“ – verschiedene Gebäude sollen besonders beleuchtet werden. Daneben flanieren fantasievoll gekleidete Stelzenläufer vom Traumtheater Neuburg im „Lichterkleid“ durch die Stadt. Die Krönung finden diese Illuminationen mit dem Auftritt des Neuburger Traumtheaters, das um 20.30 Uhr die Zuschauer mit einer Feuershow am Walli in seinen Bann ziehen will.

Auf der Bühne vor der Sparkasse spielt den ganzen Abend das Duo Cräcker Light. Auf der Bühne am Wallmüllerplatz ist von 18 bis 18.45 Uhr die Latin-Jazz Band „Cafe Late“ zu hören, deren Markenzeichen Barmusik, Downbeates und Chillouts sind. Anschließend werden die Herbstlichter offiziell von der Gewerbevereinsvorsitzenden Christina Kühleis und Bürgermeister Werner Baum eröffnet.

Durch das gesamte Programm führt Lokalmatador Holger „Holm“ Maurer, der ab 19 Uhr mit einem Mix aus aktuellen Hits und Schlagern für Stimmung sorgen wird, bevor dann ab 21 Uhr der Abend mit den Rythmen von „Cafe Late“ beschwingt ausklingen kann.