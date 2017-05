Eine 64-Jährige war in der Nacht zum Freitag in Treuchtlingen mit ihrem Auto unterwegs. Aus bisher unerklärter Ursache stieß sie mit einem geparkten Wagen zusammen und verursachte einen erheblichen Sachschaden.

Wohnhausbrand in Gundelsheim: So lautete das Szenario bei einer Übung des Freiwilligen Feuerwehren aus Gundelsheim und Treuchtlingen. In „Brand“ stand dabei das Wohnhaus am zukünftigen Standort des Feuerwehrhauses.