Treuchtlingen: Konzertabend mit jüdischem Chor

"So fremd? – So nah?" erinnert am Samstag an den Beginn der Judenverfolgung im November 1938

TREUCHTLINGEN - Am 9. November 1938 brannten in ganz Deutschland die Synagogen und der nationalsozialistische Rassenwahn war auf dem Höhepunkt. Auch 79 Jahre nach der Reichspogromnacht wird in Treuchtlingen daran erinnert.

Der Jüdische Chor Nürnberg unter Leitung von Arkadij Pevtsov singt am 11. November Lieder aus Israel zum Gedenken an die Reichspogromnacht. © Privat



Der Verein „So fremd? – So nah?“ gedenkt heuer mit einem Konzert an die Reichspogromnacht des 9. November 1938, den Beginn der Judenverfolgung im Nazi-Regime. Am Samstag, 11. November, ab 17 Uhr singt im Kulturzentrum Forsthaus der Jüdische Chor Nürnberg unter der Leitung von Arkadij Pevtsov. Bereits für 16 Uhr lädt der Verein zu Kaffee und Kuchen ins Forsthaus ein.

Die Gruppe wird sowohl religiöse wie auch bei uns bekannte Lieder aus Israel zu Gehör bringen und so dort ansetzen, wo Männer, Frauen und Jugendliche ab 1938 gewaltsam an der Pflege ihres musikalischen Erbes gehindert wurden.

Die Erinnerung an ihre verstorbene Mutter, ihren Bruder und an die Lieder, die diese sangen, war der Beweggrund dafür, dass eine Seniorin der Israelitischen Kultusgemeinde Nürnberg sich einst mit der Bitte an Arkadij Pevtsov wandte, ob er nicht bereit wäre, in Nürnberg einen jüdischen Chor ins Leben zu rufen und zu leiten.

Arkadij Pevtsov lebt selbst seit Kurzem in Nürnberg, hatte in der Ukraine am Kiewer Konservatorium studiert und viele Jahre als Dirigent am Theater in Odessa gearbeitet. Die Seniorin stieß bei ihm mit ihrem Anliegen, dass die Lieder ihrer jüdischen Vorfahren wieder zu Gehör gebracht werden sollten, auf offene Ohren. Dies war die „Geburtsstunde“ des Jüdischen Chores Nürnberg, der normalerweise in Nürnberg mit Hebräisch gesungenen Liedern an die Kultur jüdischer Vorfahren erinnert.

pm