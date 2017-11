Treuchtlingen: Kreisschau nach der Grippe mit Exoten

TREUCHTLINGEN - Die Vogelgrippe im vergangenen Jahr hat die Geflügelzuchtvereine hart getroffen. Die Tiere mussten im Stall bleiben und viele Schauen abgesagt werden. Zum ersten Mal nach der Grippe haben die Geflügelzüchter mit fast 800 Tieren am Wochenende eine Kreisschau zusammengestellt.

Da gurrt das Huhn: Bürgermeister Werner Baum (links) und Landrat Gerhard Wägemann (rechts) durften beim Rundgang durch die Geflügelschau mal kraulen. Natürlich unter den wachsamen Augen der Geflügelzüchter (hinten von links) Werner Dörntlein, Lucas Deis, Walter Zischler, Sebastian Ruppert und Manuel Frey. Foto: Viola Bernlocher



Die Treuchtlinger hatten Glück. Knapp konnten sie ihre Vereinsschau 2016 noch ausrichten, dann kam Mitte November die Stallpflicht und alle anderen Schauen mussten abgesagt werden. Auch die Kreisgeflügelschau des Altmühl-Rezat-Kreises, in dem Vereine von Eichstätt bis Georgens­gmünd organisiert sind. Umso stolzer ist der Vorsitzende des Geflügelzuchtvereins Treuchtlingen, Werner Dörntlein, natürlich, in diesem Jahr die Kreisgeflügelschau auszurichten und dann auch noch mit solch einem Meldeergebnis. 779 Tiere wurden von den Züchtern gebracht, darunter 112 Tiere allein von Jungzüchtern. Das sei nur möglich gewesen, weil man noch eine Halle von den benachbarten Kaninchenzüchtern bekommen konnte.

Dörntlein spricht aber bei der Eröffnung auch an, dass die Stallpflicht im vergangenen Jahr die Geflügelzüchter vor massive Probleme gestellt hatte. „Viele haben gesagt ‚jetzt mog i nemmer‘.“ Denn obwohl die Züchter und privaten Tierhalter bei den Landrats­ämtern Sturm liefen, gab es keine Lockerungen. Der Kreisvorsitzende Walter Zischler kann das Vorgehen der Behörden bei der Vogelgrippe ebenfalls nicht ganz verstehen. „Warum werden die Tiere alle gekeult? In den großen Ställen sind sie ja eh abgeschottet von der Außenwelt, warum wartet man nicht einfach mal, was mit den Tieren passiert?“, gibt er zu bedenken.

Zwang zur Stallpflicht

In seiner Ansprache zur Eröffnung der Geflügelschau macht Landrat Gerhard Wägemann aber klar: „Die Buhmänner sind bei der Stallpflicht Stadt und Landkreis, aber uns blieb keine Wahl. Das machen wir nicht, weil wir lustig sind, sondern weil wir es machen müssen“, sagt er.

Auch Bürgermeister Werner Baum kann die verzweifelte Situation der Geflügelzüchter gut verstehen und sagt: „Wenn jemand das als Hobby macht, kann ich mir gut vorstellen, dass er sagt, ‚jetzt hör ich auf‘.“

Landrat und Bürgermeister betonen aber deshalb umso mehr, wie wichtig die Arbeit der Geflügelzüchter sei, um seltene Arten zu erhalten und die Rassenvielfalt zu pflegen. Lobenswert findet Wägemann daher auch die landkreis- und gebietsübergreifende Kooperation mit anderen Vereinen, wie dem Eichstätter, mit dem gemeinsam die Kreisschau organisiert wurde.

Was dabei zustande kommt, sieht und hört man beim Rundgang durch die Ausstellung. In der großen Halle der Geflügelzüchter gackert, quakt und schnattert es so laut, dass man schon die Stimme heben muss, damit das Gegenüber einen versteht. In drei Gängen sind die Käfige in zwei Reihen übereinander gestapelt.

Der zweite Vorsitzende der Treuchtlinger Züchter, Manuel Frey führt durch die Ausstellung. Da sieht man etwa riesige Pommerngänse, die die orangenen Schnäbel gen Käfigdecke strecken. Daneben sitzen Perlhühner, prächtig anzuschauen, mit ihrem blaugrauen Gefieder.

Enten gibt es in allen möglichen Zeichnungen, von wildfarbig bis schwarz, mit Federhäubchen auf dem Kopf oder aufrecht stehende Laufenten, die man im Garten als fleißige Schneckenvernichter kennt.

Exoten und Franken

Bei den Hühnern gibt es über 30 verschiedene Rassen zu bewundern. Neben den unauffälligeren Hühner-Sorten, die man auch in Franken um Haus und Hof herumstreichen sieht, sind auch einige echte Exoten dabei. Zum Beispiel die schwarzen Cemani-Hühner. Diese indonesische Hühnerrasse ist komplett schwarz. Nicht nur das Gefieder sondern auch die Hautlappen, die Knochen, sogar das Fleisch. Sie schmeckt ein wenig wie Wild, berichtet Dörntlein. Oder die Ko Shamo-Hühner, eine spezielle Kampfhuhn-Rasse aus Japan, bei der die Weibchen sogar aggressiver sind als die Hähne. Bevor Landrat Wägemann schauen kann, drückt Dörntlein ihm schon solch ein Huhn in die Hand. In den großen Händen des Landrats zappelt es etwas und strampelt mit seinen starken Beinen, bleibt aber brav. Prächtig sind auch die Zwerg-Phönix-Hühner, wo der Hahn solch lange Schwanzfedern hat, dass er im kleinen Käfig drauf tritt. An den Käfigen der besten Tiere hat der Preisrichter schon eine blau-gelbe Schleife befestigt.

In der zweiten Halle, jener der Kaninchenzüchter, sind vor allem Tauben zu sehen. Da gibt es einige richtig dicke Brummer. „Aufs Vordach kommen sie schon grade so hoch, kommt aber aufs Wetter an“, sagt Werner Dörntlein. Denn diese Strasser-Tauben werden vor allem für ihr Fleisch gezüchtet. Aber auch Tauben, die man auf den ersten, ungeübten Blick nicht von einer Straßentaube unterscheiden könnte, gurren in den Käfigen. Besonders lustig anzuschauen sind die Kropftauben. Von der Statur her stehen sie aufrecht und ein wenig nach vorne gebeugt wie eine Laufente. Wenn man sie allerdings ein wenig triggert, erklärt Dörntlein, pumpen sie ihren Federkragen um den Kropf mit Luft auf. Werner Dörntlein schnippst ein paar Mal mit dem Finger, die Taube drückt sich in ein Eck und der Kropf wächst deutlich an.

Geflügelschauen sind eben nicht nur etwas für Federvieh-Liebhaber. Mit der Resonanz ist Dörntlein, am Sonntagmittag gefragt, dann durchaus zufrieden.

