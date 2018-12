Treuchtlingen lädt zur Schlossweihnacht

TREUCHTLINGEN - „Alle Jahre wieder“ laden die Altmühlstadt und über 55 Aussteller an zwei Adventswochenenden zur Treuchtlinger Schlossweihnacht ein. Vom 7. bis 9. und 14. bis 16. Dezember können sich die Besucher heuer wieder von der Stimmung des Weihnachtsmarkts vor der romantischen Kulisse des Stadtschlosses verzaubern lassen.

Rund um das Treuchtlinger Stadtschloss findet am Zweiten und Dritten Advent wieder der Weihnachtsmarkt statt (links). Eröffnet wird er von Christkind Isabell Laumer (unten). Foto: Patrick Shaw



Herzstück des Marktes ist das kleine Dorf aus Holzhütten in der Heinrich-Aurnhammer-Straße zwischen Lambertuskirche und Volkskundemuseum. Auch das Museum selbst samt Hof wird einbezogen. Die Aussteller präsentieren alles, was das vorweihnachtliche Herz begehrt: von Kunsthandwerk und Krippen über Holzarbeiten und Keramik bis hin zu Strickwaren und Geschenkartikeln. Kulinarische Leckereien fehlen ebenfalls nicht, der Duft von Glühwein, Feuerzangenbowle und Waffeln liegt in der Luft.

Auf der Bühne und in der Lambertuskirche ist an allen Tagen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten. Chöre aus Treuchtlingen und der Region, Ensembles, Kindergärten, Schulen und Musikvereine sorgen für weihnachtliche Klänge und stimmungsvolle Konzerte.

Eröffnet wird die Schlossweihnacht am Freitag, 7. Dezember, um 16.30 Uhr – heuer erstmal vom neuen Treuchtlinger Christkind Isabell Laumer. Sie wird unterstützt von Bürgermeister Werner Baum sowie dieses Mal von den kleinen Sängern des Städtischen Kindergartens.

Auch an den anderen Tagen ist auf und vor der Bühne viel geboten (siehe Programm unten). Kinder können sich am ersten Sonntag wieder auf die Fürnheimer Puppenbühne freuen, an beiden Wochenenden gibt es eine Feuershow mit „der Gruppe „Spektaculum Gauklorum“ sowie Kerzentauchen, weihnachtliche Quad-Fahrten für soziale Zwecke (8. und 9. Dezember), Plätzchenbacken und Geschenkebasteln.

Märchen im Museum

Wer sich aufwärmen möchte, kann dem Volkskundemuseum an allen Weihnachtsmarkttagen ab 14 Uhr einen Besuch abstatten. Dort und im Hof präsentieren sich weitere Aussteller, und Renate Knufinke zeigt wieder Szenen aus ihrer romantischen Märchenausstellung.

Außerdem gibt es eine tägliche Weih­nachts-Bas­telaktion für Kinder ab sechs Jahren. Und am Stand des „Thüringer Glasbläsers“ können sich Erwachsene und Kinder vom 14. bis 16. Dezember selbst als Glasbläser versuchen. Im gemütlichen Museumscafé gibt es nach einem Bummel über den Weihnachtsmarkt besinnliche Livemusik, selbstgebackene Plätzchen und hausgemachte Kuchen.

Sprechstunde für Teddy

Darüber hinaus zeigt am 15. und 16. Dezember der Modelleisenbahnclub 01 220 den originalgetreuen Nachbau der Treuchtlinger Bahnanlagen aus der Zeit um das Jahr 1960. Eine besondere Anlaufstelle gibt es für alle Puppen- und Teddy-Eltern: Am Sonntag, 16. Dezember, kommt die Puppen- und Bärendoktorin Ute Geier zur Schlossweihnacht und „heilt“ abgewetzte und lädierte Kinderfreunde. Eingedrückte Augen oder ein ausgekugelter Arm sind für sie kein Problem – auch bei allen anderen Plüschtieren. Die gängigsten Ersatzteile wie Haare, Arme und Beine hat sie dabei, sodass die meis­ten kleinen „Patienten“ „ambulant operiert“ und gleich wieder mit nach Hause genommen werden können. Schwere Fälle nimmt Geiger mit in ihre Puppenklinik.

Weitere Attraktionen sind das Kerzentauchen bei Karins Kerzenwelt (Stand 43), das an den Samstagen und Sonntagen jeweils von 16.30 bis 19.30 Uhr stattfindet. Außerdem lädt die Arbeiterwohlfahrt in ihrem Sozialtreff in der Hauptstraße Kinder zum Plätzchenbacken und Geschenkebas­teln ein, samstags von 16 bis 19 Uhr und sonntags von 14 bis 17 Uhr. Der Kunstmaler Eduard Raab öffnet überdies wieder täglich von 16 bis 19 Uhr sein Atelier und zeigt eine Auswahl seiner Werke.

Viele Aussteller spenden einen Teil ihrer Einnahmen für soziale Zwecke. Diesmal werden die NN-Aktion „Freude für alle“ und der Verein „Wettelsheim hilft“ bedacht. Der Weihnachtsmarkt hat freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Das Programm der Treuchtlinger Schlossweihnacht 2018

Freitag, 7. Dezember

16.30 Uhr: Eröffnung

17 Uhr: Kindergarten „Am Burgstall“

18 Uhr: Gesangverein „Frohsinn Bieswang“

18.45 Uhr: Stadt- und Jugendkapelle Treuchtlingen

Samstag, 8. Dezember

17.30 Uhr: Diatonische Druckknöpf’ (Lambertuskirche)

18 Uhr: Posaunenchor Auernheim

19 Uhr: Weihnachtliche Musik mit Thomas Erdinger & Nelli

Sonntag, 9. Dezember

15 Uhr: Adventskonzert (Gesangverein Treuchtlingen, MG Treuchtlingen-Osterdorf, MG Suffersheim, GC Übermatzhofen), Lambertuskirche

17 Uhr: Chor „Grodaus“ (LKG-Saal)

17.30 und 18.30 Uhr: Fürnheimer Puppenbühne

19 Uhr: Feuerjonglage „Spektakulum Gauklorum“

Freitag, 14. Dezember

15 Uhr: Kindergarten „Unter dem Regenbogen“

16 Uhr: Schlaginstrumente der Städti­schen Musikschule

17 Uhr: Saxophonensemble unter Leitung von Gerhard Pöschl

18 Uhr: Posaunenchor Dietfurt

19.15 Uhr: „Latin Jazz Weihnacht“ mit „Café Late“

Samstag, 15. Dezember

16.30 Uhr: Blockflötenensemle der Städtischen Musikschule

17.30 Uhr: Posaunenchor Treuchtlingen

18.30 Uhr: Historische Tänze der Truchtelinger Danserey und der Weißenburger Stadtpfeifer

19 Uhr: Weihnachtliche Musik mit Thomas Erdinger & Nelli

Sonntag, 16. Dezember

15.30 Uhr: Kinderchor der katholischen Gemeinde (Lambertuskirche)

17 Uhr: Kantoreikonzert in der Marienkirche

18 Uhr: „Happy Christmas“ mit Saxophon und Gitarre der Städtischen Musikschule

An allen Tagen

ab 14 Uhr: Museumscafé mit Märchenausstellung

16-19 Uhr: Atelier Eduard Raab

17-19 Uhr: Kinderbasteln