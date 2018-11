Treuchtlingen: Landfrauen feiern 70. Geburtstag

TREUCHTLINGEN - Vor 70 Jahren wurde der Samen für eine Landfrauengruppe im Bayerischen Bauernverband (BBV) gesät. Auf Kreisebene konnte sie nun in der Treuchtlinger Stadthalle ihren runden Geburtstag feiern. Das kleine Pflänzchen von einst präsentierte sich dabei als großer Baum mit üppigem Blätterwerk. Zusätzliche Farbtupfer darin boten am Abend eine sprechende Katze und Tipps dazu, wie das eigene Genie nach außen zu dringen vermag.

Der Baum der Landfrauengruppe trägt viele bunte Blätter, die Kreisbäuerin Helga Horrer (rechts) mit ihren Kolleginnen vom Vorstand symbolisch an einen solchen anheftete. Foto: Jürgen Leykamm



Der Bauernverband selbst hatte sich bereits 1945 gegründet, die Ortsbäue­rinnen hingegen waren damals noch nicht organisiert. Sie wurden in den Folgejahren in meist reinen Männerversammlungen einfach bestimmt. Im Mai 1948 erfolgte die Einrichtung eines Referats namens „Landfrau“ im Generalsekretariat in München und die Verbandsspitzen beriefen die Bezirks- und Kreisbäuerinnen. Ein Jahr später fand sich die Landfrauengruppe als solche zusammen, doch es sollte noch bis in die 1970er Jahre dauern, bis die Damen selbst per Gang zur Wahlurne ihre Funktionärinnen wählten.

Heute zählen Erwachsenenbildung, Interessensvertretung, Öffentlichkeitsarbeit und vieles mehr zu den Arbeitsfeldern der Landfrauenarbeit. Sie ist von beidem gekennzeichnet – Bodenständigkeit sowie Offenheit für Neues. „Unser Stamm ist fest verwurzelt, unsere Äste wachsen in verschiedene Richtungen“, so Kreisbäuerin Helga Horrer in ihrer Begrüßung vor fast 250 Gästen. Symbolisch für die Vielfalt des Netzwerks der Landfrauengruppe behängte sie mit weiteren Vertreterinnen des Vorstands ein Johannisbeerbäumchen mit bunten Blättern.

Dankbar sein

In ihren besinnlichen Worten riefen der katholische Dekan Konrad Bayerle und die evangelische Dekanin Ingrid Gottwald-Weber zu einer dankbaren Haltung im Leben auf. Was nicht so einfach sei, denn es gebe richtiggehende „Dankbarkeitstöter“: Stolz, Gedankenlosigkeit oder ein überzogenes Anspruchsdenken nannte der Seelsorger ebenso als Beispiele wie das Erachten von Gutem als selbstverständlich sowie die Verwöhnung. Bayerle selbst ging mit gutem Beispiel voran und sagte „Danke“ an all jene, die in den sieben Jahrzehnten die Jubelgruppe „mit Ihren Ideen und Ihrem Einsatz belebt und geleitet haben.“

Dankbarkeit lernen könne man etwa von Ignatius von Loyola, der einst empfahl, die Gewissensreflexion am Ende des Tages damit zu beginnen, sich des geschehenen Guten zu besinnen. Passend dazu gab es ein „Glory Hallelujah“ vom Landfrauenchor, der den Abend gesanglich umrahmte – unter anderem mit einem selbst gedichteten Lied.

Ihr eigenes Lied von der Zukunft zu singen, dazu war vor Jahren auch der Nachwuchs auf den Dörfern aufgefordert. Heute haben sich die Visionen von damals teils bestätigt, teils geändert. Als Bankkaufmann, Chemikerin, aber auch als Landwirt sind die Beteiligten durchgestartet und bekamen nun zum Dank für die Teilnahme je ein Landkreisbuch geschenkt.

Für den kleinen, vierjährigen Kater „Kurti“ hingegen ist klar: „Ich will Landfrau werden!“ So ließ ihn die Gunzenhäuser Bauchrednerin Kathrin Federschmidt nach einem Gespräch mit der Kreisbäuerin ausrufen. Die Begrüßung der Ehrengäste geriet durch das Kätzchen recht eigenwillig. Warum denn Gerhard Wägemann als Landrat „alles raten muss“, wollte Kurti wissen. Den Landtagsabgeordneten Manuel Westphal kenne er schon vom Kindergarten, weil er dort „an der Laterne hängt“. Artur Auernhammer als Bundestagsmitglied wiederum „kennt bestimmt Tante Merkel.“ Im Gespräch mit Horrer machte sich Kurti richtig Sorgen. „Warum sind denn die kleinen Bauern vom Aussterben bedroht, nur weil sie so groß sind wie ich?“ Da wusste „Tante Helga“ natürlich die Antwort. Zugleich nutzte die Kreisbäuerin die Gelegenheit, die zahlreichen Aktivitäten der Landfrauen zu schildern – von Messeauftritten bis zum Entwicklungshilfeprojekt in Kenia.

Federschmidt selbst ist übrigens für „Clowns ohne Grenzen“ aktiv, die sich über eine Spende von „Dettenheim Art“ freuen können. Hinter diesem Projekt steckt die Künstlerin Angelika Kirchdorffer, die am Jubiläumsabend in der Stadthalle ausstellte und die Verkaufserlöse der Initiative zukommen ließ.

Stress durch Autobahnstau? Dann schnell die Schaumstoffnase aufsetzen und die Nerven beruhigen sich: Coach Margit Hertlein (links) und Kirchenmusikerin Gerlinde Reichardt bei ihrem Auftritt. Foto: Jürgen Leykamm



Von Federschmidts Katze anmoderiert, hatte die Weißenburger Persönlichkeitstrainerin, Vortragsrednerin und Buchautorin Margit Hertlein erst einmal schlechte Nachricht. Zumindest für die, die darunter leiden, dass das eigene Genie niemand erkennt. Denn: „Das wird auch so bleiben.“ Zum Beispiel für die tapfere Hausfrau, bei der man nur merkt, wenn etwas nicht getan ist. Aber sie könne den Spieß ja auch umdrehen und die Fenster so lange nicht putzen, bis auch tagsüber im Haus keiner mehr was ohne elektrisches Licht sieht. Werden die Scheiben dann geputzt, falle das positiv auf, erzählte Hertlein von ihrem Selbsttest.

Positive Stimmung

Ihre Botschaft war klar: „Ich bin toll!“, solle sich jeder selbst zurufen. Per „positiver Body Percussion“ machte es dabei die Alesheimer Kirchenmusikerin und Musikdozentin Gerlinde Reichardt im „We will rock you“-Rhythmus vor. Wer sich selbst annimmt und lobt, kann diese wertschätzende Haltung auch anderen entgegenbringen – so der Tenor des Auftritts der beiden.

Leider passiere es oft genau gegenteilig. Viele „sammeln Kränkungen und schauen dann gekränkt in die Welt“. Und machten andere klein, um ihre zweifelhafte Sammelleidenschaft auszuleben. Sich darüber aufzuregen, mache aber auch keinen Sinn. Denn dann werde die eigene Energie nur verpulvert. Wie dies oft bei Staus auf der Autobahn geschehe.

Hier hatte Hertlein einen ungewöhnlichen Tipp: Statt sich zu ärgern, solle man sich doch einfach mal eine rote Schaumstoffnase aufs eigene Riechorgan schnallen und aus dem Fenster blicken. Und schon sei das Stressgefühl weg. Das Rezept dahinter? „Sich einfach mal selbst auf den Arm nehmen – das ist so schön!“

