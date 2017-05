Treuchtlingen: Laufspaß für die „Ein-Dollar-Brille“

Beim Projekttag "Laufen für Kinder" wurden wieder Tausende Runden für einen guten Zweck gedreht - vor 53 Minuten

TREUCHTLINGEN - Besser hätte es Petrus mit den Kindern und Eltern der Grund- sowie Förderschule nicht meinen können. Beim fünften "Laufen für Kinder" strahlte die Sonne vom stahlblauen Himmel. Und insgesamt über 500 kleine und große Läufer nahmen die Aschenbahn samt Wiesenschleife unter die Sohlen und erlebten ein richtiges großes Familienfest.

Drei „Promis“ laufen für den guten Zweck voran: Schulleiter Herbert Brumm, Bürgermeister Werner Baum und Sparkassen-Chef Ralf Lenik (v.re.n.li.). Foto: Hubert Stanka



Die Aktion hat mittlerweile bereits Tradition. Es ist ein gemeinsames Sporterlebnis mit sozialem, motivierendem Hintergrund. Spaß an der Bewegung steht dabei natürlich im Vordergrund und das Gemeinschaftserlebnis. Und so gingen auch Bürgermeister Werner Baum, Sparkassenchef Ralf Lenik und Schulleiter Herbert Brumm mit gutem Beispiel voran und liefen die erste Runde vorweg. Später schlossen sich auch etliche Eltern an, um das Ergebnis des Laufvormittages noch zu verbessern.

Das Projekt der Ein-Dollar-Brille war dieses Jahr ein Nutznießer dieses Kinderengagements. Von Treuchtlingen aus bzw. von den Altmühltal-Werkstätten der Rummelsberger Diakonie gehen die „Ein-Dollar-Brillen“ zu Kindern in aller Welt, die sich sonst eine Brille nicht leisten könnten. Ein Teil des „erlaufenen“ Sponsorengeldes fließt nun in dieses Projekt. Der andere Teil wird für die Gestaltung des Pausenhofes in Wettelsheim verwendet.

Jeder lief in dem Tempo, das er für sich als das richtige empfand, und auch die Streckenlänge konnte selbst definiert werden. Am Ende jeder Kilometer-Runde musste ein Stempel abgeholt werden, um am Ende die Gesamtstrecke definieren zu können.

Wer fertig war, konnte sich dann am Erfrischungsstand des Elternbeirates mit Bananen, Melonen und Flüssigem versorgen. Die Kinder, Eltern und Besucher waren den ganzen Vormittag mit Begeisterung dabei. Am Ende wurde die 4000-Kilometer-Marke natürlich geknackt. Und gemeinsam ließ man den entspannten sportliche Vormittag in bester Stimmung auf der Wiese ausklingen.

Hubert Stanka Treuchtlinger Kurier E-Mail