Treuchtlingen: Lions Club sammelt alte Kleider

Ehrenamtliche gehen am 14. April in der Stadt und den Dörfern auf Tour - vor 1 Stunde

TREUCHTLINGEN - Der Lions Club Altmühltal sammelt am Samstag, 14. April, wieder Altkleider für einen guten Zweck.

Gut gefüllt mit Altkleidern war der Lastwagen bei der Sammelaktion des Lions Club Altmühltal in Treuchtlingen im vergangenen Jahr. © privat



Auch heuer holt die Organisation wieder Bekleidung jeglicher Art (Hosen, Hemden, Strick- und Wollsachen, Anzüge, Kleider) sowie Bett- und Tischwäsche gesammelt, zusätzlich auch paarweise gebündelte Schuhe, ab und zwar am Samstag, 14. April, ab 8 Uhr. Gesammelt wird in der Kernstadt Treuchtlingen, in den Ortsteilen Auernheim, Bubenheim, Dietfurt, Falbenthal, Graben, Gundelsheim, Grönhart, Haag, Möhren, Ober-/Unterheumödern, Schambach, Schlittenhart, Wettelsheim und Windischhausen, zusätzlich auch in den Gemeinden Markt Berolzheim und Meinheim mit Kurzenaltheim und Wolfsbronn.

Die Waren werden am Treuchtlinger Volksfestplatz in einen Lastwagen verladen. Dorthin können ebenfalls Altkleider bis etwa 13 Uhr gebracht werden. Im vergangenen Jahr wurden in Treuchtlingen über zehn Tonnen Altkleider gesammelt. Der Reinerlös wird von den Lions wiederum für soziale und kulturelle Einrichtungen und hilfebedürftige Personen gespendet.

Zur Vermeidung von Diebstählen sollen die Säcke am Samstag erst ab 8 Uhr am Straßenrand abgestellt werden. Alle Sammelfahrzeuge sind mit dem Symbol des Lions Clubs gekennzeichnet und werden von einheimischen Organisationen zur Verfügung gestellt.

Die Lions-Mitglieder werden am Sammlungstag wieder von ehrenamtlichen Helfern mehrerer Jugendgruppen unterstützt. „Ich bedanke mich jetzt schon für die breite Unterstützung durch die einheimische Bevölkerung“, so Dieter Meyer, aktueller Präsident des Lions Club Altmühltal. Der Lions Club ist am Sammlungstag unter Telefon 0160/8005311 erreichbar, etwa wenn Säcke bis 11 Uhr nicht abgeholt oder unberechtigte Fahrzeuge gesehen wurden.