Treuchtlingen: Oratorium mit Schrecksekunde

TREUCHTLINGEN - Göttliche Erhabenheit, menschliche Not und die Begegnung von beidem: All dies hat Platz in der Welt - damals, im Stall von Bethlehem, und heute in der Treuchtlinger Marienkirche. Dort trafen die ersten drei Teile des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebas­tian Bach auf einen medizinischen Notfall.

Sorgten für gute Stimmung in der Treuchtlinger Marienkirche: Gerhard Heß, Christopher Kessner, Karin Steer, Silke Schebitz und Raimund Schächer.



Sorgten für gute Stimmung in der Treuchtlinger Marienkirche: Gerhard Heß, Christopher Kessner, Karin Steer, Silke Schebitz und Raimund Schächer. Foto: Jürgen Leykamm



Zu Beginn ist alles so, wie man es an einem winterlichen Abend bei einem Weihnachtskonzert in einer Kleinstadt erwartet. Leicht verschneite Straßen, Besucher auf Parkplatzsuche. Gerade noch pünktlich schafft es eine ältere Rollstuhlfahrerin, die von ihren zwei Begleitern die Treppen zum Kircheninnern meistert. Der Behinderteneingang wäre seitlich gewesen.

Dann erklingen die wohlbekannten Worte aus dem Altarraum: „Es begab sich aber zu der Zeit...“ Dort schaffen ein Adventskranz und zwei große Kerzenarrangements das entsprechende Ambiente. „Bereite Dich, Zion!“, tönt die Aufforderung in das mit fast 300 Gästen recht gut besuchte Gotteshaus. Sie werden betört von der wärmenden Stimme der in Ansbach aufgewachsenen Karin Steer (Alt), die in ihrem Gesang adventliche Vorfreude zum Ausdruck bringt. Gott wolle in die Herzen der Menschen einziehen, so die Botschaft ihres Liedes – und so auch die Botschaft von Weihnachten sowie der gesamten Bibel.

Das aber führt zu der großen Frage „Wie soll ich Dich empfangen?“, die kurz darauf das Kammerorches­ter Weißenburg und die Treuchtlinger Kantorei gemeinsam stellen. Ein nicht nur musikalischer Genuss. Gesellt sich zu diesen Ensembles unter der Gesamtleitung von Kirchenmusikdirektor Raimund Schächer noch das Nürnberger Trompetenensemble hinzu, ist der wohlige Gesamtklang perfekt. Im Altarraum scheint er sich zu bündeln, bevor er sich ins Kirchenschiff ergießt.

Solisten mit individuellen Klangfarben, Chorstimmen, die von dezenten Bläser- und Streicherklängen umwoben werden, triumphale Unisonoklänge, all dies kündet vom eigentlich Unfassbaren: „Des Höchsten Sohn kommt in die Welt“, wie im Oratorium besungen wird, von engelhaften Stimmen bestätigt.

Die Bänke der Treuchtlinger Marienkirche waren zum Weihnachtsoratorium gut gefüllt.



Die Bänke der Treuchtlinger Marienkirche waren zum Weihnachtsoratorium gut gefüllt. Foto: Jürgen Leykamm



Gefragt in tiefen Lagen

Das ist keine Selbstverständlichkeit, sei doch der Schöpfer eigentlich „großer Gott und starker König“, wie Gerhard Heß (Bass) aus dem Raum Fürth schmettert. Seit über 30 Jahren ist er eine gefragte Stimme in der Altmühlstadt. In tiefen Tonlagen gilt es für ihn, einige Koloraturen (schnelle Abfolge von Tönen) zu meistern.

Bach verlangt den Sängern einiges ab, es geht ja auch um den Schöpfer. Ein temperaturbedingt kurzes Nachstimmen der Instrumente durch die Musiker, dann geht es zärtlich im Walzertakt weiter.

Tenor Christopher Kessner aus Nürnberg besingt das Geschehen bei den Hirten, denen ein Engel erscheint. Es ist die Treuchtlingerin Sopranistin Silke Schebitz (in den Reihen der Kantorei versteckt), die dem Himmelsboten eine glo­ckenhelle Stimme verleiht, die aus dem Nirgendwo zu kommen scheint. Die Tierhüter damals waren wohl mindestens genauso irritiert.

Probleme mit dem Kreislauf

In Windeseile ist es dann Kessner, der die Tonleitern rauf und runter klettern darf – bevor ein Zwischenfall zur Pause zwingt. Der Kreislauf einer Seniorin in den ersten Reihen versagt. Der Rettungsdienst ist sofort zur Stelle. Minutenlanges Bangen herrscht in der Kirche. Die Sorge ist greifbar, als ein Helfer einen Defibrillator anschleppt. Er kommt aber nicht zum Einsatz, die Dame kann sogar gehend das Gotteshaus verlassen.

Für Karin Steer wird es jetzt schwierig, den musikalischen Faden wieder aufzunehmen. Doch sie singt ein ruhiges Lied, das sie selbst und auch die Zuhörer wieder in die Besinnung finden lässt. Um Frieden auf Erden fleht nun die Kantorei, deren Männer und Frauen ineinander singen und auch hier schnelle Tonfolgen meistern. Der Weg ist so bereitet für Silke Schebitz, um aus den Reihen des Chores hervorzutreten.

Nachdem der „Herrscher des Himmels“ besungen wird, tritt Schebitz zum Duett mit Heß an. „Christ macht uns frei“, lautet die Botschaft des wunderbaren Liedes, bei dem die Musiker dezente Zurückhaltung üben.

Nach einem triumphalen Finale muss Schächer, der souverän und einfühlsam den Taktstock geschwungen hat, bekennen: „Heute gibt es keine Zugabe.“ Dafür aber teils stehende Ovationen. Als die Musiker Richtung Ausgang strömen, ist auch vereinzelt ein persönliches „Danke“ eines Besuchers zu hören. Und auch der besagten Seniorin geht es wieder besser.

