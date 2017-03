Treuchtlingen: Polizei findet flüchtige Fahrer

TREUCHTLINGEN - Am Montag haben sich in der Altmühlstadt gleich zwei Unfälle mit Fahrerflucht ereignet. Die Polizei konnte beide Verursacher dank aufmerksamer Zeugen schnell finden.

Symbolbild Foto: Pixabay



Gegen 9.25 Uhr wollte eine 44-jährige Treuchtlingerin vor den Luitpoldarkaden mit ihrem Auto rückwärts einparken und streifte dabei einen dort stehenden Wagen. Die Frau stieg aus, sah sich den Schaden an und ging weg.

Ein Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Der Schaden am geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 1500 Euro, der am Wagen der Unfallverursacherin auf zirka 500 Euro.

Leitplanke demoliert

Später am Montag, gegen 15.20 Uhr, wendete ein 51-jähriger Lastwagenfahrer aus Baden-Württemberg mit seinem Sattelzug an der Heusteigenkreuzung, da er sich verfahren hatte. Dabei demolierte er eine Leitplanke, an der ein Schaden von etwa 5500 Euro entstand.

Ein Zeuge sprach den Mann an, der sich allerdings nicht um den Schaden kümmerte und wegfuhr. Die Polizei erwischte den 51-Jährigen jedoch an seinem Abladeort und konnten ihn als Fahrer identifizieren. Außerdem gab es am Sattelauflieger seines Lastwagens eindeutige Unfallspuren.

In beiden Fällen drohen den Fahrern Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

